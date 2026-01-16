Platini detona presidente da Fifa: “Gosta das pessoas ricas e poderosas”

Ex-jogador francês e ex-presidente da Uefa faz duras críticas a Infantino e diz que atualmente não há democracia na entidade / Crédito: Jogada 10

Michel Platini, considerado por muitos como o maior jogador francês de todos os tempos e ex-presidente da Uefa, volta a atacar. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, ele fez duras críticas ao presidente da Fifa, Gianni Infantino. Para ele, o atual mandatário se afastou da essência do futebol apenas para comandar um grande negócio. “Era um bom número dois, mas não é um bom número um. Gosta das pessoas ricas e poderosas. Desde a pandemia tornou-se mais autocrata e há hoje menos democracia na Fifa do que no tempo de (Joseph) Blatter”, afirmou.

Paralelamente, as críticas de Platini, aliás, surgem revelações sobre os ganhos financeiros do atual comando da Fifa. Recentemente, o jornal Le Monde trouxe detalhes sobre a evolução salarial de Infantino, ampliando o debate sobre transparência e governança no futebol. Documentos fiscais apresentados nos EUAindicam que a Fifa desembolsou cerca de 5,27 milhões de euros em 2024 (cerca de R$ 33 milhões) para manter o presidente no cargo. O montante inclui salário fixo, bônus e outras compensações previstas em contrato. Comparativamente, no início do mandato, em 2016, Infantino recebia aproximadamente 1,6 milhão de euros (R$ 9,4 milhões) por ano e não contava com premiações adicionais. Em oito anos, portanto, o custo anual do dirigente para a entidade mais do que triplicou. Para ele, o futebol se afastou de sua essência e passou a ser tratado apenas como ativo financeiro. “Hoje, muitos dirigentes tanto fariam futebol quanto qualquer outro esporte. Para eles, é só um negócio”, afirmou.