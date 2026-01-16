Piqué exalta Messi e sonha com astro argentino na Kings League

Criador da competição diz que seria “um sonho” em contar com o craque, mas admite dificuldades enquanto o craque ainda está em atividade / Crédito: Jogada 10

Criador da Kings League, Gerard Piqué voltou a demonstrar admiração por Lionel Messi e classificou como um sonho a possibilidade de ver o argentino envolvido na competição. As declarações foram dadas durante entrevista coletiva realizada no Allianz Parque, na véspera da final da Kings League Nations, marcada para este sábado (17/1), entre Brasil e Chile. Questionado sobre a chance de Messi acompanhar ou até participar do projeto da Kings League, Piqué respondeu de forma descontraída, citando inclusive um comentário feito por Neymar durante uma das transmissões da Seleção Brasileira. O atacante do Santos, que também é presidente da Furia, afirmou ter convidado o argentino para assistir à competição nas cabines reservadas aos dirigentes.

“Isso aí… isso foi o Neymar que soltou, não foi? Pergunte ao Ney, eu não sei. No fim das contas, tive a sorte de jogar com os melhores do mundo, com companheiros de todos os tipos, e sempre abro a oportunidade para que possam participar. Alguns ainda estão jogando profissionalmente e, quando você está na ativa, é mais complicado se envolver. O Arturo Vidal, por exemplo, está jogando e fazendo reacts horas antes de entrar em campo, mas há outros que acham mais difícil, né? Porque, obviamente, você está focado na sua carreira e, quando ela terminar, aí é outra história. Veremos se algum dia teremos a oportunidade de que ele se envolva na Kings. Para mim seria um sonho, obviamente, porque no fim queremos ter os melhores e o Leo sempre foi o melhor da história deste esporte. Tê-lo conosco seria incrível”, afirmou Piqué.