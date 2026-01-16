Paulistão 2026 estreia com alta de 43% na audiência da CazéTV

Paulistão 2026 estreia com alta de 43% na audiência da CazéTVOs números traçam um comparativo entre as transmissões de Palmeiras x Portuguesa nas edições mais recentes do torneio
A transmissão de Palmeiras x Portuguesa, jogo de estreia do Paulistão Casas Bahia 2026 na CazéTV no YouTube, registrou crescimento de audiência em relação ao primeiro jogo da competição em 2025. Neste ano, a partida, coincidente a mesma da temporada passada, atingiu um aumento de 43% sobre a média da edição anterior.
Com gol de Luighi, o triunfo alviverde registrou uma média de 1.055.380 espectadores no último sábado — um aumento de 43% sobre a média da edição anterior. Se considerar o pico de aparelhos conectados, o aumento equivale a 40%.
A CazéTV também registrou um aumento no engajamento nas redes sociais em assuntos relacionados ao Paulistão. O total de reações subiu de 89 mil para 144.375, um crescimento de 61%, reforçando a participação ativa da comunidade durante o jogo.
Além disso, a transmissão registrou 169.913 mensagens no chat ao vivo, superando as 141 mil interações contabilizadas na estreia de 2025. Os resultados confirmam a força do novo formato do Estadual na CazéTV e a consolidação do YouTube como plataforma central para a experiência digital do campeonato.
Com 100% de aproveitamento, o Palmeiras figura na vice-liderança da competição e soma os mesmos seis pontos do Bragantino. O time de Bragança Paulista, porém, lidera a competição pelo saldo de gols: 4 a 2 em relação ao Alviverde.
Corinthians, Santos e São Paulo aparecem nas oitava, nona e décima colocação, respectivamente. Ambos somam três pontos em seis disputados até o momento.
