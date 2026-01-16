Paulistão 2026 estreia com alta de 43% na audiência da CazéTV

Os números traçam um comparativo entre as transmissões de Palmeiras x Portuguesa nas edições mais recentes do torneio

A transmissão de Palmeiras x Portuguesa, jogo de estreia do Paulistão Casas Bahia 2026 na CazéTV no YouTube, registrou crescimento de audiência em relação ao primeiro jogo da competição em 2025. Neste ano, a partida, coincidente a mesma da temporada passada, atingiu um aumento de 43% sobre a média da edição anterior.

Com gol de Luighi, o triunfo alviverde registrou uma média de 1.055.380 espectadores no último sábado — um aumento de 43% sobre a média da edição anterior. Se considerar o pico de aparelhos conectados, o aumento equivale a 40%.