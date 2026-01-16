Palmeiras x Mirassol: onde assistir, escalações e arbitragem

Verdão quer manter o 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista, enquanto o Leão tenta a reabilitação após perder a primeira no ano

Com 100% de aproveitamento, o Verdão é uma das duas equipes que venceram seus dois jogos na competição e está na segunda colocação pelo saldo de gols. Já o Leão tenta se reabilitar após sofrer sua primeira derrota e está na sexta colocação, com seis pontos.

Em um duelo de equipes que disputarão a Libertadores, Palmeiras e Mirassol se enfrentam no gramado da Arena Barueri. A partida acontece na noite deste sábado (17), às 20h30, pela terceira rodada do Campeonato Paulista.

Onde assistir

A partida terá transmissão pela Record, na TV aberta, pelo YouTube, no canal da CazéTV, e pelo serviço de streaming HBO Max.

Como chega o Palmeiras

Depois de conseguir a vitória no primeiro clássico do ano, o Verdão quer manter o bom embalo dos primeiros jogos. Para a partida, Abel Ferreira pode seguir com o rodízio de jogadores adotado anteriormente. A expectativa é para saber se Vitor Roque e Jefté, poupados contra o Santos, terão condição de estar em campo. Já Andreas Pereira, com uma lesão na clavícula, é uma baixa confirmada no Alviverde.

Como chega o Mirassol

Após começar bem o estadual, o Leão acabou sendo surpreendido e perdeu para o Primavera na última rodada. Para tentar a reabilitação fora de casa, o técnico Rafael Guanaes não poderá contar com o atacante Edson Carioca, que está lesionado. Já o meia Negueba é dúvida para a partida em Barueri.

PALMEIRAS X MIRASSOL

Campeonato Paulista – 3ª rodada

Data e horário: 17/1/2026 (sábado), às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena Barueri, Barueri (SP)

PALMEIRAS: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Marlon Freitas e Veiga; Maurício, Allan e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira.

MIRASSOL: Walter; Daniel Borges, João Victor, Luiz Otávio e Reinaldo; Neto Moura, Aldo Filho, Shaylon e Lucas Mugni; Alesson e André Luís. Técnico: Rafael Guanaes.

Árbitro: Lucas Canetto Bellote

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Raphael de Albuquerque Lima

VAR: Thiago Duarte Peixoto