Palmeiras negocia a venda do atacante Luighi

Palmeiras negocia a venda do atacante LuighiVerdão colocou em sua meta orçamentária a necessidade de receber R$ 400 milhões pela negociação de jogadores em 2026
O Palmeiras iniciou conversas para negociar uma de suas joias da base. Apesar de o clube manter o interessado em sigilo, o atacante Luighi pode deixar o Verdão nos próximos dias. A situação passa por análise da diretoria, que estuda uma proposta, de acordo com o “Nosso Palestra”.
Luighi é uma das opções do setor ofensivo do Palmeiras, que conta com Vitor Roque, Flaco López, Facundo Torres, Sosa, Allan, Bruno Rodrigues e Paulinho, que ainda segue lesionado.
Flaco, Vitor Roque e Allan receberam sondagens de clubes do exterior, e o Verdão não pretende negociá-los neste momento, a não ser que uma oferta inaceitável chegue ao clube. No entanto, o caso de Luighi é diferente.
No orçamento previsto para 2026, a diretoria estipulou arrecadar R$ 400 milhões com a venda de jogadores. Esta é a maior receita do Palmeiras, que pretende fechar a temporada com R$ 1,2 bilhão em faturamento.
Até o momento, Luighi disputou 29 partidas pelo elenco profissional do Alviverde, com quatro gols marcados. Inclusive, um deles sobre a Portuguesa, na estreia da equipe nesta temporada. O jogador, de 19 anos, está no clube desde o sub-11.
