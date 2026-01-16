Palmeiras negocia a venda do atacante Luighi

Verdão colocou em sua meta orçamentária a necessidade de receber R$ 400 milhões pela negociação de jogadores em 2026

O Palmeiras iniciou conversas para negociar uma de suas joias da base. Apesar de o clube manter o interessado em sigilo, o atacante Luighi pode deixar o Verdão nos próximos dias. A situação passa por análise da diretoria, que estuda uma proposta, de acordo com o “Nosso Palestra”.

Luighi é uma das opções do setor ofensivo do Palmeiras, que conta com Vitor Roque, Flaco López, Facundo Torres, Sosa, Allan, Bruno Rodrigues e Paulinho, que ainda segue lesionado.

Flaco, Vitor Roque e Allan receberam sondagens de clubes do exterior, e o Verdão não pretende negociá-los neste momento, a não ser que uma oferta inaceitável chegue ao clube. No entanto, o caso de Luighi é diferente.

No orçamento previsto para 2026, a diretoria estipulou arrecadar R$ 400 milhões com a venda de jogadores. Esta é a maior receita do Palmeiras, que pretende fechar a temporada com R$ 1,2 bilhão em faturamento.