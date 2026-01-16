Nike vira segunda fornecedora com maior público no Brasil após acerto com clubes

Estudo indica que novos patrocínios para Atlético e Vasco, além da parceria já em vigor com o Corinthians, dão essa possibilidade à empresa / Crédito: Jogada 10

A temporada de 2026 promete para a Nike no futebol brasileiro, já que a produtora de material esportivo ampliou sua atuação no país. Além do vínculo já em vigor com o Corinthians, também acertou contratos para patrocinar o Atlético e o Vasco. Com isso, a empresa norte-americana assume o posto de segunda fornecedora que mais alcança torcedores no país. Inclusive, fica atrás somente da Adidas. O estudo levou em consideração as empresas que abastecem os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e cruzou os contratos em vigor com os dados mais atualizados dos clubes referentes ao número de inscritos nas cinco principais redes sociais na atualidade: Instagram, Facebook, X, Youtube e Tiktok, de acordo com as informações do Ibope/Repucom.

Nike cresce; Umbro, Adidas e Kappa encolhem Agora com Corinthians, Vasco e Atlético-MG no portfólio, a Nike chegou a 67,8 milhões de torcedores impactados. Em comparação com o mês passado, o crescimento foi de 26,7 milhões. A Adidas segue na liderança, mas encolheu depois que o Galo migrou para a empresa rival. São 85 milhões de torcedores impactados ao vestir Flamengo, Cruzeiro e Internacional, 10,9 milhões a menos do que em dezembro. Outra redução expressiva foi a da Kappa, que perdeu o Vasco para a Nike e, com isso, 13,7 milhões de torcedores. Agora, com a Chapecoense, tem 6,1 milhões de torcedores impactados.

A fornecedora que mais encolheu em 2026 em comparação com 2025 foi a Umbro. Ao perder Fluminense e Grêmio, perdeu de uma vez 21,3 milhões de torcedores. Caiu de segunda fornecedora com mais torcedores impactados para a quinta colocação, com 29,7 milhões, ao vestir Santos e Athletico. As fornecedoras que impactam mais torcedores no Brasil 1 – Adidas: 85 milhões de torcedores 2 – Nike: 67,8 milhões de torcedores

3 – Puma: 41,3 milhões de torcedores 4 – New Balance: 34,1 milhões de torcedores 5 – Umbro: 29,7 milhões de torcedores