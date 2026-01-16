Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nike vira segunda fornecedora com maior público no Brasil após acerto com clubes

Nike vira segunda fornecedora com maior público no Brasil após acerto com clubes

Estudo indica que novos patrocínios para Atlético e Vasco, além da parceria já em vigor com o Corinthians, dão essa possibilidade à empresa
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A temporada de 2026 promete para a Nike no futebol brasileiro, já que a produtora de material esportivo ampliou sua atuação no país. Além do vínculo já em vigor com o Corinthians, também acertou contratos para patrocinar o Atlético e o Vasco. Com isso, a empresa norte-americana assume o posto de segunda fornecedora que mais alcança torcedores no país. Inclusive, fica atrás somente da Adidas. 

O estudo levou em consideração as empresas que abastecem os 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e cruzou os contratos em vigor com os dados mais atualizados dos clubes referentes ao número de inscritos nas cinco principais redes sociais na atualidade: Instagram, Facebook, X, Youtube e Tiktok, de acordo com as informações do Ibope/Repucom.

Nike cresce; Umbro, Adidas e Kappa encolhem 

Agora com Corinthians, Vasco e Atlético-MG no portfólio, a Nike chegou a 67,8 milhões de torcedores impactados. Em comparação com o mês passado, o crescimento foi de 26,7 milhões. 

A Adidas segue na liderança, mas encolheu depois que o Galo migrou para a empresa rival. São 85 milhões de torcedores impactados ao vestir Flamengo, Cruzeiro e Internacional, 10,9 milhões a menos do que em dezembro.

 Outra redução expressiva foi a da Kappa, que perdeu o Vasco para a Nike e, com isso, 13,7 milhões de torcedores. Agora, com a Chapecoense, tem 6,1 milhões de torcedores impactados. 

A fornecedora que mais encolheu em 2026 em comparação com 2025 foi a Umbro. Ao perder Fluminense e Grêmio, perdeu de uma vez 21,3 milhões de torcedores. Caiu de segunda fornecedora com mais torcedores impactados para a quinta colocação, com 29,7 milhões, ao vestir Santos e Athletico. 

As fornecedoras que impactam mais torcedores no Brasil 

1 – Adidas: 85 milhões de torcedores 

2 – Nike: 67,8 milhões de torcedores 

3 – Puma: 41,3 milhões de torcedores 

4 – New Balance: 34,1 milhões de torcedores 

5 – Umbro: 29,7 milhões de torcedores 

6 – Reebok: 6,6 milhões de torcedores 

7 – Volt: 6,2 milhões de torcedores 

8 – Kappa: 6,1 milhões de torcedores

9 – Diadora: 2,1 milhões de torcedores

10 – Athleta: 900 mil torcedores

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar