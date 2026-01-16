Negociando! São Paulo retira Alisson do clássico diante do Corinthians

Timão tem tratativas em andamento para contratar o jogador, que foi retirado da lista de relacionados pelo técnico Hernán Crespo / Crédito: Jogada 10

Em meio às negociações com o Corinthians, o meia Alisson não enfrentará o rival neste domingo (18), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O jogador foi retirado da lista de relacionados dos jogos do São Paulo em consenso entre clube e atleta. Aliás, ele já não enfrentou o São Bernardo, na última quinta-feira. O Corinthians deseja a contratação do meia e ofereceu alguns jogadores em troca. Até o momento, o São Paulo não se entusiasmou pela lista. Afinal, ela conta apenas com atletas fora dos planos do Timão. Por outro lado, o Tricolor sugeriu outros nomes.

As tratativas entre os clubes seguem em andamento. Assim, a negociação pode acontecer de diversas maneiras: troca de jogadores, venda ou empréstimo com compra fixada. Alisson, de 32 anos, tem apreço pelo São Paulo, mas viu seu espaço diminuiu com a chegada de Hernán Crespo, no ano passado.

O Timão, por sua vez, não pretende se desfazer de atletas importantes na conquista da Copa do Brasil, como José Martínez e Raniele. Dorival indicou meia do São Paulo Alisson é um pedido de Dorival Júnior, que o conhece bem dos tempos de São Paulo. Foi nas mãos de treinador que ele deixou de ser atacante e virou jogador de meio-campo. “É um grande jogador, mas está no nosso rival neste momento. Temos que respeitar toda e qualquer situação, as diretorias se conversam, jogadores que interessam ao São Paulo ou ao Corinthians, as conversas transitam dentro de uma normalidade e um respeito muito grande entre os diretores”, afirmou Dorival, após a derrota do Corinthians para o Bragantino, na última quarta-feira.