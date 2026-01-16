Na volta de Calleri, Luciano garante a vitória do São Paulo

Na volta de Calleri, Luciano garante a vitória do São PauloDebaixo de chuva e vaias da pequena torcida no Morumbi, Tricolor faz 1 a 0 no São Bernardo e sai da zona de rebaixamento do Paulistão
Debaixo de chuva, nesta quinta-feira, 15/1, o São Paulo enfrentou o São Bernardo no Morumbi. O duelo pela segunda rodada do Paulistão foi debaixo de muita chuva. Após perder para o Mirassol por 3 a 0 na estreia, o técnico Gustavo Crespo escalou um time com sete alterações e uma mudança no 4-4-2, deixando de lado os três zagueiros. No entanto, o que se viu foi um time que, mesmo jogando um pouco melhor do que na estreia, mostrou pouco poder de fogo. Além disso, a torcida, apenas 16.984, que vaiou muito o time e o presidente Julio Casares, que pode sofrer impeachment nesta sexta-feira.
Mas se animou quando Calleri (após nove meses, o ídolo voltou a campo) e Luciano entraram aos 21 minutos da etapa final. E a dupla acordou o time, que chegou ao gol com Luciano, aos 34 minutos. Um golaço chorado e importante. Assim, São Paulo 1 a 0.
O São Paulo, assim, soma seus três primeiros pontos no Paulistão, saindo da zona de rebaixamento, onde estão Portuguesa e Ponte Preta. Enquanto isso, o São Bernardo parou nos três pontos.
Primeiro tempo insosso
O São Paulo entrou em campo com apenas quatro titulares do jogo de estreia contra o Mirassol: o goleiro Rafael, o zagueiro Sabino, o lateral-direito Cedric e o meia-atacante Tapia. Além de descansar o elenco neste início de temporada, o técnico optou por um time mais ofensivo. Já o São Bernardo entrou com a mesma formação que iniciou o 4 a 0 sobre o Capivariano na estreia. O São Paulo fechou bem os espaços, mas deixou brechas que o São Bernardo aproveitou, assustando com um chute de fora da área de Echaporã e outro de Vitor Andrade. Contudo, as melhores chances foram são-paulinas. Na melhor delas, Lucca acertou a trave esquerda do goleiro Alex Alves.
Luciano entra e decide para o São Paulo
No segundo tempo, Felipe Garcia não abriu o placar no primeiro minuto para o São Bernardo devido a uma grande defesa de Rafael. Numa falha da zaga, o atacante chutou, mas o goleiro Rafael fez a primeira grande defesa do jogo. A partida seguia modorrenta, com os times realizando muitas substituições. No entanto, quando Luciano e Calleri (recuperado de lesão) entraram, aos 21 minutos, o São Paulo passou a mostrar força ofensiva. Aos 34 minutos, saiu o gol. O estreante Danielzinho (ex-Mirassol), em seu primeiro jogo como titular e sendo o melhor em campo, cobrou uma falta para a área. Arboleda, outro que entrou na etapa final, cabeceou no travessão. Mas, na sobra, mesmo com muitos jogadores fechando os espaços, tocou por cobertura, marcando um golaço em difícil conclusão.
Aos 46, o São Paulo quase ampliou. Júnior Urso perdeu a bola e Ferreirinha foi lançado. Na área, caiu. O juiz marcou pênalti, mas voltou atrás. Ninguém tocou no são-paulino. E o jogo ficou no 1 a 0.
Na próxima rodada, o São Paulo terá um jogo e tanto: o Majestoso diante do Corinthians, no domingo, às 16h30 (horário de Brasília), em Itaquera. O São Bernardo, por sua vez, recebe o Boreste, também neste domingo, às 17h (horário de Brasília).
SÃO PAULO 1X0 SÃO BERNARDO
Campeonato Paulista – 2ª rodada
Data: 15/01/2026
Local: Morumbis, São Paulo (SP)
Público: 16.984
Renda: R$ 619.990,00
Gols: Luciano, 34’/2ºT (1-0)
SÃO PAULO: Rafael; Cedric, Arboleda, Sabino e Wendell (Nicolas, 13’/2ºT); Pablo Maia (Bobadeilla, 13’/2ºT), Danielzinho, Lucas Moura (Luciano, 21’/2ºT) e Ferreira; Tapia (Calleri, 21’/2ºT) e Lucca (Paulinho, 32’/2ºT). Técnico: Hernán Crespo.
SÃO BERNARDO: Alex Alves; Hugo Sanches, Hélder, Wellington Manzoli e Pará (Mário Sérgio, 10’/2ºT) ; Foguinho (Marcão, 30’/2ºT), Romisson e João Paulo (Junior Urso, 30’/2ºT); Echaporã (Pedro Vitor, 10’/2ºT), Felipe Garcia e Victor Andrade (Pedrinho, 20’/2ºT). Técnico: Ricardo Catalá.
Árbitro: Murilo Tarrega Victor
Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Bruno Silva de Jesus
VAR: Marcio Henrique de Gois
Cartões amarelos: Wendell (SAO); Wellington, Pará, Mário Sérgio, João Paulo, Pedro Vitor (SBE)
Cartões vermelhos: –
