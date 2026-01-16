Montenegro confirma busca por centroavante e planeja exercer cláusula por Arias

Montenegro confirma busca por centroavante e planeja exercer cláusula por AriasTricolor encerrou negociações por Hulk e Savarino, e segue em busca de oportunidades no mercado
Novo presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro concedeu nesta sexta-feira (16) a sua primeira coletiva, no CT Carlos Castilho. Dessa forma, o mandatário tricolor abriu o jogo sobre o planejamento para a temporada, confirmou as negociações encerradas por Hulk e Savarino, e garantiu foco na busca por um centroavante nesta janela de transferências.
“É um elenco montado ao longo dos anos. A gente acha que podem chegar mais algumas peças. O nosso foco é em mais um centroavante. Tem diversos nomes mapeados (…) Prefiro não falar (sobre negociações em curso). Pode ser um jogador do Brasil ou de fora. Mas estamos analisando opções”, disse o presidente Mattheus Montenegro.
O Fluminense já contratou dois jogadores para 2026: o zagueiro Jemmes, ex-Mirassol, e o lateral-esquerdo Guilherme Arana, que estava no Atlético. Contudo, ainda falta resolver a principal carência do time: o ataque. Recentemente, o Tricolor não conseguiu concluir as negociações por Hulk e Savarino. Assim, o mandatário confirmou o fim das negociações.
“No início da semana, o Atlético-MG fez três exigências. Aceitamos duas, mas não aceitamos o pedido para ceder o percentual de três jogadores da nossa base. Entendemos que não era interessante. Voltamos a conversar, pedimos para fazer uma nova proposta, mas o Atlético não quis. Hoje a negociação está encerrada”, afirmou Montenegro.
“Na negociação com Savarino a gente fez uma proposta ao Botafogo. Depois de algumas idas e vindas, o Botafogo aceitou nossa proposta. A gente passou a negociar com jogador. No meio dessa negociação, teve alguns pedidos do jogador e do representante que a gente não aceitou. A negociação foi encerrada também”, completou.
Montenegro promete entrar na briga por Arias
O Fluminense pode entrar na briga por Jhon Arias. Um dos destaques do time entre 2022 e 2024, o meia-atacante colombiano acertou com o Wolverhampton, da Inglaterra, no ano passado. Contudo, a adaptação não ocorreu conforme o esperado. Dessa forma, o retorno para o Brasil se tornou uma realidade. Afinal, o clube inglês luta contra o rebaixamento e vê a chance de recuperar o investimento.
Na negociação com o Wolverhampton, o Fluminense colocou uma cláusula de prioridade. Assim, caso chegue uma proposta, o Tricolor terá a prioridade para igualar e contratá-lo. O Palmeiras é um dos interessados. Mattheus Montenegro, no entanto, não teme o interesse do time paulista e planeja exercer a cláusula em caso de proposta.
“Soubemos do interesse do Palmeiras e de outros clubes. No contrato do Arias, temos uma cláusula de preferência do jogador. Temos que ser notificados. Nosso planejamento é por exercer essa preferência. Não sabemos o valor, mas temos um planejamento montado para exercer a preferência. Não posso garantir que vamos exercer, não sabemos o valor, mas estamos nos planejamento para isso”, afirmou.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.