Mercado de sexta (16): chegadas no Corinthians e saídas no Palmeiras marcam o dia

Timão anuncia meio-campista, Verdão pode vender atacante para os Estados Unidos e novidades na "Novela Paquetá" / Crédito: Jogada 10

Os clubes paulistas movimentaram bastante o Mercado da Bola nesta sexta-feira (16). O Corinthians anúnciou a chegada de um novo meio-campista e ainda encaminhou acerto com novo goleiro; o Palmeiras, por sua vez, pode perder dois atacantes de uma só vez. O São Paulo renovou com uma joia da sua base. E o Flamengo deu mais um passo para a contratação de Lucas Paquetá. Veja com o Jogada10 tudo o que rolou no Mercado da Bola nesta sexta! LEIA MAIS: Paulistão 2026 estreia com alta de 43% na audiência da CazéTV

Palmeiras recebe proposta dos Estados Unidos por Facundo Torres O Palmeiras recebeu proposta do Austin FC (Estados Unidos) por Facundo Torres. O clube norte-americano ofereceu 9,5 milhões de dólares (cerca de R$ 51 milhões na cotação atual) pelo atleta, o que faria dele um “jogador designado”, ou seja, fora do teto salarial da MLS (Major League Soccer), a liga do país. As informações são do “The Athletic”.

As negociações entre Palmeiras e Austin estão em andamento. Ainda segundo a publicação do “The Athletic”, o Orlando City (Estados Unidos), clube que Facundo defendeu antes do Verdão, tem direito a 15% do valor da venda, caso o negócio se concretize. Vasco quer bolada por Rayan O Bournemouth quer a contratação de Rayan, do Vasco e, embora o Cruz-maltino não tenha recebido proposta formal, o clube definiu um valor para liberar o atleta: 50 milhões de euros. O Bournemouth, por sua vez, acenou com a possibilidade de pagar 35 milhões de euros (R$ 218 milhões), mais alguns bônus por metas que poderia aumentar o valor em mais 15 milhões de euros. No entanto, muitos desses gatilhos seriam difíceis de serem batidos. Além disso, existe uma discussão sobre a porcentagem do Cruz-Maltino em uma futura venda. O Vasco possui atualmente 60% dos direitos econômicos de Rayan. O jogador tem 30%, enquanto os empresários possuem 10%. Portanto, dos 35 milhões de euros fixos que o Bournemouth estaria disposto a pagar, o clube ficaria com 21 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões). Pouco pelo potencial do atacante. Por isso o Cruz-Maltino insiste em receber 50 milhões de euros para a transferência ser finalizada. A negociação segue e não tem data para terminar.

Lateral novo no Atlético-MG O Atlético oficializou, no início da noite desta sexta-feira (16), a contratação do lateral-direito Ángelo Preciado. O equatoriano de 27 anos, com experiência de Copa do Mundo com a Seleção Equatoriana, realizou exames médicos e assinou contrato de quatro temporadas com o Galo. Antes do acerto, o jogador atuava no Sparta Praga, da República Tcheca. A busca por um lateral-direito foi um dos principais alvos do Atlético. Após o clube não renovar com o argentino Saravia, o técnico Jorge Sampaoli só contava com Natanael e o prata da casa Luís Gustavo para a posição. De acordo com informação do “Uol”, a negociação girou em torno de 4 milhões de euros (R$ 24,9 milhões). Corinthians oficializa a chegada de Matheus Pereira O Corinthians oficializou nesta sexta-feira (16) a contratação do meio-campista Matheus Pereira, de 27 anos. O jogador estava no Fortaleza e desembarca no Timão por empréstimo até o final do ano com cláusula de opção de compra. O valor da operação, no entanto, não foi divulgado pelos clubes.

Essa será a segunda passagem de Matheus Pereira pelo Corinthians. O jogador foi revelado pelo Alvinegro, mas disputou apenas três partidas com a camisa do clube. O meio-campista, inclusive, chegou a atuar na campanha do título brasileiro de 2015. Timão também acerta com goleiro do Fortaleza O Corinthians também acertou nesta sexta-feira (16) a contratação do goleiro João Ricardo, de 37 anos, que tem contrato com o Fortaleza. O jogador chegará à equipe paulista por empréstimo até o final da temporada. Os clubes não divulgaram detalhes adicionais sobre cláusulas do empréstimo. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal “O Povo”. A assinatura do contrato e a apresentação do jogador, no entanto, devem ocorrer apenas em março. Isso porque João Ricardo se recupera de cirurgia no ombro direito, realizada em outubro. Por isso, o Corinthians decidiu aguardar a emissão de laudo médico antes de concluir os trâmites finais da negociação.

São Paulo tira Alisson, que interessa ao Corinthians, de clássico Em meio às negociações com o Corinthians, o meia Alisson não enfrentará o rival neste domingo (18), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O jogador foi retirado da lista de relacionados dos jogos do São Paulo em consenso entre clube e atleta. Aliás, ele já não enfrentou o São Bernardo, na última quinta-feira. O Corinthians deseja a contratação do meia e ofereceu alguns jogadores em troca. Até o momento, o São Paulo não se entusiasmou pela lista. Afinal, ela conta apenas com atletas fora dos planos do Timão. Por outro lado, o Tricolor sugeriu outros nomes. As tratativas entre os clubes seguem em andamento. Assim, a negociação pode acontecer de diversas maneiras: troca de jogadores, venda ou empréstimo com compra fixada. Alisson, de 32 anos, tem apreço pelo São Paulo, mas viu seu espaço diminuiu com a chegada de Hernán Crespo, no ano passado. São Paulo renova com joia O São Paulo anunciou nesta sexta-feira a renovação contratual com o atacante Ryan Francisco, de 19 anos. A joia, afinal, assinou novo vínculo, agora previsto para o fim de 2029. Antes, seu contrato ia até 30 de novembro de 2028.