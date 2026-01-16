Mercado de sexta (16): chegadas no Corinthians e saídas no Palmeiras marcam o dia

Mercado de sexta (16): chegadas no Corinthians e saídas no Palmeiras marcam o diaTimão anuncia meio-campista, Verdão pode vender atacante para os Estados Unidos e novidades na "Novela Paquetá"
Os clubes paulistas movimentaram bastante o Mercado da Bola nesta sexta-feira (16). O Corinthians anúnciou a chegada de um novo meio-campista e ainda encaminhou acerto com novo goleiro; o Palmeiras, por sua vez, pode perder dois atacantes de uma só vez. O São Paulo renovou com uma joia da sua base. E o Flamengo deu mais um passo para a contratação de Lucas Paquetá. Veja com o Jogada10 tudo o que rolou no Mercado da Bola nesta sexta!
LEIA MAIS: Paulistão 2026 estreia com alta de 43% na audiência da CazéTV
Palmeiras recebe proposta dos Estados Unidos por Facundo Torres
O Palmeiras recebeu proposta do Austin FC (Estados Unidos) por Facundo Torres. O clube norte-americano ofereceu 9,5 milhões de dólares (cerca de R$ 51 milhões na cotação atual) pelo atleta, o que faria dele um “jogador designado”, ou seja, fora do teto salarial da MLS (Major League Soccer), a liga do país. As informações são do “The Athletic”.
As negociações entre Palmeiras e Austin estão em andamento. Ainda segundo a publicação do “The Athletic”, o Orlando City (Estados Unidos), clube que Facundo defendeu antes do Verdão, tem direito a 15% do valor da venda, caso o negócio se concretize.
Vasco quer bolada por Rayan
O Bournemouth quer a contratação de Rayan, do Vasco e, embora o Cruz-maltino não tenha recebido proposta formal, o clube definiu um valor para liberar o atleta: 50 milhões de euros. O Bournemouth, por sua vez, acenou com a possibilidade de pagar 35 milhões de euros (R$ 218 milhões), mais alguns bônus por metas que poderia aumentar o valor em mais 15 milhões de euros. No entanto, muitos desses gatilhos seriam difíceis de serem batidos. Além disso, existe uma discussão sobre a porcentagem do Cruz-Maltino em uma futura venda.
O Vasco possui atualmente 60% dos direitos econômicos de Rayan. O jogador tem 30%, enquanto os empresários possuem 10%. Portanto, dos 35 milhões de euros fixos que o Bournemouth estaria disposto a pagar, o clube ficaria com 21 milhões de euros (cerca de R$ 130 milhões). Pouco pelo potencial do atacante. Por isso o Cruz-Maltino insiste em receber 50 milhões de euros para a transferência ser finalizada. A negociação segue e não tem data para terminar.
Lateral novo no Atlético-MG
O Atlético oficializou, no início da noite desta sexta-feira (16), a contratação do lateral-direito Ángelo Preciado. O equatoriano de 27 anos, com experiência de Copa do Mundo com a Seleção Equatoriana, realizou exames médicos e assinou contrato de quatro temporadas com o Galo. Antes do acerto, o jogador atuava no Sparta Praga, da República Tcheca.
A busca por um lateral-direito foi um dos principais alvos do Atlético. Após o clube não renovar com o argentino Saravia, o técnico Jorge Sampaoli só contava com Natanael e o prata da casa Luís Gustavo para a posição. De acordo com informação do “Uol”, a negociação girou em torno de 4 milhões de euros (R$ 24,9 milhões).
Corinthians oficializa a chegada de Matheus Pereira
O Corinthians oficializou nesta sexta-feira (16) a contratação do meio-campista Matheus Pereira, de 27 anos. O jogador estava no Fortaleza e desembarca no Timão por empréstimo até o final do ano com cláusula de opção de compra. O valor da operação, no entanto, não foi divulgado pelos clubes.
Essa será a segunda passagem de Matheus Pereira pelo Corinthians. O jogador foi revelado pelo Alvinegro, mas disputou apenas três partidas com a camisa do clube. O meio-campista, inclusive, chegou a atuar na campanha do título brasileiro de 2015.
Timão também acerta com goleiro do Fortaleza
O Corinthians também acertou nesta sexta-feira (16) a contratação do goleiro João Ricardo, de 37 anos, que tem contrato com o Fortaleza. O jogador chegará à equipe paulista por empréstimo até o final da temporada. Os clubes não divulgaram detalhes adicionais sobre cláusulas do empréstimo. A informação foi publicada inicialmente pelo jornal “O Povo”.
A assinatura do contrato e a apresentação do jogador, no entanto, devem ocorrer apenas em março. Isso porque João Ricardo se recupera de cirurgia no ombro direito, realizada em outubro. Por isso, o Corinthians decidiu aguardar a emissão de laudo médico antes de concluir os trâmites finais da negociação.
São Paulo tira Alisson, que interessa ao Corinthians, de clássico
Em meio às negociações com o Corinthians, o meia Alisson não enfrentará o rival neste domingo (18), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela terceira rodada do Campeonato Paulista. O jogador foi retirado da lista de relacionados dos jogos do São Paulo em consenso entre clube e atleta. Aliás, ele já não enfrentou o São Bernardo, na última quinta-feira.
O Corinthians deseja a contratação do meia e ofereceu alguns jogadores em troca. Até o momento, o São Paulo não se entusiasmou pela lista. Afinal, ela conta apenas com atletas fora dos planos do Timão. Por outro lado, o Tricolor sugeriu outros nomes. As tratativas entre os clubes seguem em andamento. Assim, a negociação pode acontecer de diversas maneiras: troca de jogadores, venda ou empréstimo com compra fixada. Alisson, de 32 anos, tem apreço pelo São Paulo, mas viu seu espaço diminuiu com a chegada de Hernán Crespo, no ano passado.
São Paulo renova com joia
O São Paulo anunciou nesta sexta-feira a renovação contratual com o atacante Ryan Francisco, de 19 anos. A joia, afinal, assinou novo vínculo, agora previsto para o fim de 2029. Antes, seu contrato ia até 30 de novembro de 2028.
Ryan, aliás, segue se recuperando de cirurgia no joelho esquerdo. O procedimento, realizado em julho de 2025, se deu para reconstrução do ligamento cruzado e regularização de lesão meniscal.
River quer jogador do Botafogo
Após contratar dois jogadores que atuavam no futebol brasileiro, o River Plate, agitado no mercado, tem outro nome na mira. A pedido do técnico Marcelo Gallardo, o clube argentino fez uma sondagem ao Botafogo pelo atacante Joaquín Correa. Ainda não há proposta, mas o Glorioso está aberto a ouvir sobre o interesse dos Millonarios, de acordo com o “ge”.
No fim do ano passado, o jogador esteve na mira do São Paulo, que também sinalizou o desejo de contar com Savarino e Vitinho. Contudo, uma possível troca de jogadores não avançou entre os dois clubes.
Palmeiras negocia a venda de Luighi
O Palmeiras iniciou conversas para negociar uma de suas joias da base. Apesar de o clube manter o interessado em sigilo, o atacante Luighi pode deixar o Verdão nos próximos dias. A situação passa por análise da diretoria, que estuda uma proposta do mercado estrangeiro, de acordo com o “Nosso Palestra”.
Luighi é uma das opções do setor ofensivo do Palmeiras, que conta com Vitor Roque, Flaco López, Facundo Torres, Sosa, Allan, Bruno Rodrigues e Paulinho, que ainda segue lesionado.
Corinthians quer Alisson
O Corinthians tenta se reorganizar em meio ao pouco tempo de preparação para o início da temporada 2026. Na noite da última quinta-feira (15), o Timão perdeu para o Bragantino por 3 a 0, o que acendeu um alerta sobre as condições do time e a qualidade das opções.
Um dos nomes que está no radar alvinegro é o do volante Alisson, do São Paulo. Inclusive, o jogador ficou de fora da vitória tricolor contra o São Bernardo. Dorival elogiou o atleta, que é considerado de sua confiança, e confirmou que há conversas entre os clubes pela transferência. Veja o que Dorival falou clicando aqui.
Vegetti perto do adeus ao Vasco
A trajetória de Vegetti no Vasco está perto do fim. Afinal, o centroavante argentino aceitou a proposta do Cerro Porteño, do Paraguai, e comunicou o desejo de sair. O jogador, de 37 anos, fez o pedido logo após a vitória sobre o Maricá por 4 a 2, nesta quinta-feira (15), em São Januário, de acordo com o “ge”.
O Vasco não deve forçar a permanência de Vegetti. Afinal, o clube entende o desejo do jogador, que vê a proposta como a última chance de conseguir um grande contrato. Assim, o Cruz-Maltino também vê a saída como uma oportunidade de aliviar a folha, já que o argentino tem um dos maiores salários do elenco.
Flamengo mais perto de Paquetá
Mais uma novela no mercado. Flamengo e West Ham (ING) deram novo passo pela transferência de Lucas Paquetá. Ainda que a reunião desta sexta não tenha definido a situação do meia, os clubes se aproximam de um denominador comum para que a negociação saia do papel.
Assim, de acordo com informações do “ge”, o Flamengo ainda não fez uma proposta formal ao clube inglês. Isso se dá pelo fato de o departamento de futebol do Fla aguardar reunir todas as informações necessárias para formalizar uma oferta. Se antes a equipe inglesa pedia 60 milhões de euros (cerca de R$ 373 milhões no câmbio atual), agora já flexibilizaram a pedida.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente