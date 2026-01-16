Mercado de sexta (16/1): Vegetti perto do adeus ao Vasco

Pirata aceita proposta do Cerro Porteño (PAR) e deve sair do Cruz-Maltino; Flamengo segue brigando por Paquetá e mais do mercado / Crédito: Jogada 10

Após uma semana de diversos anúncios, o mercado da bola segue em atividade nesta sexta-feira (16/1), ainda que sem tantas movimentações. Lucas Paquetá está cada vez mais próximo do Flamengo, enquanto Vegetti faz o caminho inverso no Vasco. Há também chance de "vira-casaca" em São Paulo. Fique com o Jogada10! Aliás: perdeu o que houve na última quinta (15/1)? Sem problema! Clique aqui e fique por dentro.

Corinthians quer Alisson O Corinthians tenta se reorganizar em meio ao pouco tempo de preparação para o início da temporada 2026. Na noite da última quinta-feira (15), o Timão perdeu para o Bragantino por 3 a 0, o que acendeu um alerta sobre as condições do time e a qualidade das opções. Um dos nomes que está no radar alvinegro é o do volante Alisson, do São Paulo. Inclusive, o jogador ficou de fora da vitória tricolor contra o São Bernardo. Dorival elogiou o atleta, que é considerado de sua confiança, e confirmou que há conversas entre os clubes pela transferência. Veja o que Dorival falou clicando aqui. Vegetti perto do adeus ao Vasco A trajetória de Vegetti no Vasco está perto do fim. Afinal, o centroavante argentino aceitou a proposta do Cerro Porteño, do Paraguai, e comunicou o desejo de sair. O jogador, de 37 anos, fez o pedido logo após a vitória sobre o Maricá por 4 a 2, nesta quinta-feira (15), em São Januário, de acordo com o “ge”. O Vasco não deve forçar a permanência de Vegetti. Afinal, o clube entende o desejo do jogador, que vê a proposta como a última chance de conseguir um grande contrato. Assim, o Cruz-Maltino também vê a saída como uma oportunidade de aliviar a folha, já que o argentino tem um dos maiores salários do elenco.