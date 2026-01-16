Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Maxi Cuberas fará mudança em escalação do Fluminense

Santi Moreno deve ser preservado para partida contra o Boavista, neste sábado (17), às 18h30, pela 2ª rodada da Taça Guanabara
A equipe do Fluminense terá mudanças para a partida contra o Boavista, neste sábado (17), às 18h30, pela segunda rodada da Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca. De acordo com o “ge”, o auxiliare de Zubeldía, Maxi Cuberas, deve preservar Santiago Moreno para o duelo em Bacaxá. Neste sentido, Matheus Reis é o favorito para ser o titular.

Afinal, Santi Moreno reclamou de dores durante a vitória sobre o Madureira na última quarta-feira (14). Não há lesão ou problema mais sério com o colombiano, mas a tendência é por preservá-lo diante do Boavista. As condições do gramado do Estádio Elcyr Resende também foram um fator determinante.

Assim, o Flu deve ir a campo com: Vitor Eudes; Julio Fidelis, Jemmes, Igor Rabello, Guilherme Arana; Wallace Davi, Otávio, Lezcano; Matheus Reis, Riquelme e John Kennedy.

O Fluminense tem os mesmos três pontos de Vasco, Bangu e Volta Redonda no Grupo A do Campeonato Carioca. No entanto, ocupa a terceira colocação por conta dos critérios de desempate. Por fim, o Tricolor luta pela seu 34º título da competição estadual.

