Maxi Cuberas fará mudança em escalação do Fluminense

Santi Moreno deve ser preservado para partida contra o Boavista, neste sábado (17), às 18h30, pela 2ª rodada da Taça Guanabara

A equipe do Fluminense terá mudanças para a partida contra o Boavista, neste sábado (17), às 18h30, pela segunda rodada da Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca. De acordo com o “ge”, o auxiliare de Zubeldía, Maxi Cuberas, deve preservar Santiago Moreno para o duelo em Bacaxá. Neste sentido, Matheus Reis é o favorito para ser o titular.

Afinal, Santi Moreno reclamou de dores durante a vitória sobre o Madureira na última quarta-feira (14). Não há lesão ou problema mais sério com o colombiano, mas a tendência é por preservá-lo diante do Boavista. As condições do gramado do Estádio Elcyr Resende também foram um fator determinante.