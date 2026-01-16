Luis Castro muda planejamento no Grêmio e amplia rodízio antes do Gre-Nal

Treinador português prioriza condição física, testa até sete jogadores e usa os próximos jogos do Gauchão para definir o time do clássico

Após a estreia, o comandante português mexeu no time na derrota para o São José, na Arena. Como resultado, o desempenho coletivo recebeu avaliação negativa. Porém, ainda assim, Luis Castro abriu espaço para atletas que tiveram poucos minutos ou sequer atuaram na goleada sobre o Avenida, reforçando a política de rodízio no elenco.

O técnico Luis Castro decidiu alterar o planejamento inicial definido pela nova diretoria do Grêmio e passou a priorizar, desde o início da temporada, os jogadores em melhores condições físicas. Assim, o treinador optou por promover mudanças constantes na equipe, estratégia que seguirá nas próximas duas partidas antes do Gre-Nal.

Dessa forma, o treinador estuda utilizar até sete jogadores que ainda não entraram em campo em 2024. O objetivo é claro: dar ritmo de jogo a jovens da base, atletas que retornam de lesão e reforços recém-contratados antes do clássico contra o Internacional. Entre os nomes cotados estão Jeffinho, Luis Eduardo, Balbuena, Marlon, Enamorado, Tetê e Weverton.

‘Os sinais precisam ser claros’

Até o momento, 25 jogadores do elenco tricolor já receberam oportunidades no Campeonato Gaúcho. No entanto, apenas sete atuaram nas duas partidas disputadas: os meio-campistas Cristaldo e Dodi, além dos atacantes Amuzu, Aravena, Carlos Vinícius, Roger e Willian.

Luis Castro confirmou que pretende observar todo o grupo antes de definir a escalação titular para o Gre-Nal.

“Nos faltam mais dois jogos até lá. Portanto, os sinais terão de ser claros. É natural que no próximo jogo apareçam mais jogadores que não jogaram hoje, porque temos muito pouco tempo”, afirmou o treinador.

O Grêmio enfrenta o São Luiz, na Arena, neste sábado (17), e o Guarany, em Bagé, na quarta-feira (21). O clássico contra o Internacional está marcado para o dia 25 de janeiro, às 20h, no Beira-Rio.