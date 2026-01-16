Liverpool x Burnley: onde assistir, escalações e arbitragem

Liverpool x Burnley: onde assistir, escalações e arbitragemTimes se enfrentam em partida válida pela 22ª rodada da Premier League 2025/26
As emoções da Premier League 2025/26 estão de volta. Liverpool e Burnley se enfrentam neste sábado (17), às 12h (de Brasília), em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola em Anfield e os Reds tentam aproveitar o apoio dos torcedores para seguir na briga pelas primeiras posições.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
Como chega o Liverpool
O Liverpool vai a campo sob pressão para reagir na Premier League. Após três empates seguidos, a equipe busca voltar a vencer e recuperar a confiança na competição. Os Reds estão na 4ª posição, com 35 pontos, oito atrás do Aston Villa, terceiro colocado.
Na rodada passada, contudo, o Liverpool segurou o empate sem gols diante do líder Arsenal, fora de casa.
Para o duelo em Anfield, o técnico Arne Slot não poderá contar com Conor Bradley e Isak, lesionados, enquanto Salah, que estava com a seleção do Egito na Copa Africana de Nações, completa a lista de desfalques.
Como chega o Burnley
Por outro lado, o Burnley faz uma temporada muito ruim e tem como principal objetivo escapar do rebaixamento. O time é o penúltimo colocado com 13 pontos e não vence na Premier League há 12 rodadas. Além disso, a diferença para o Nottingham Forest, primeiro fora do Z-3, é de oito pontos.
O Burnley vem de um empate por 2 a 2 com o Manchester United e vai para o segundo duelo de uma sequência de três jogos contra equipes do ‘Big Six’. Após o duelo com os Reds, o Burnley ainda enfrentará o Tottenham na luta pela permanência na elite do futebol inglês.
Por fim, o técnico Scott Parker não poderá contar com Joe Worral e Zian Flemming, lesionados.
