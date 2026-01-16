Liverpool x Burnley: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela 22ª rodada da Premier League 2025/26 / Crédito: Jogada 10

As emoções da Premier League 2025/26 estão de volta. Liverpool e Burnley se enfrentam neste sábado (17), às 12h (de Brasília), em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. A bola rola em Anfield e os Reds tentam aproveitar o apoio dos torcedores para seguir na briga pelas primeiras posições. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Liverpool O Liverpool vai a campo sob pressão para reagir na Premier League. Após três empates seguidos, a equipe busca voltar a vencer e recuperar a confiança na competição. Os Reds estão na 4ª posição, com 35 pontos, oito atrás do Aston Villa, terceiro colocado. Na rodada passada, contudo, o Liverpool segurou o empate sem gols diante do líder Arsenal, fora de casa. Para o duelo em Anfield, o técnico Arne Slot não poderá contar com Conor Bradley e Isak, lesionados, enquanto Salah, que estava com a seleção do Egito na Copa Africana de Nações, completa a lista de desfalques.