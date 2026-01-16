Lateral com passagem pelo Vasco chega a clube da Indonésia

Em sétimo lugar na liga local, a equipe se destaca pela sequência invicta de dez jogos. Apesar de estar dez pontos atrás do líder, o time comandado pelo português Bernardo Tavares perdeu somente três partidas em 17 disputadas.

O lateral-esquerdo Jefferson, com passagens por clubes Goiás, Guarani e Vasco, foi anunciado como o mais novo reforço do Persebaya Surabaya. Atualmente, o clube do jogador que vai viver sua primeira experiência fora do Brasil disputa a Indonesia Super League, primeira divisão do país asiático.

Nas primeiras palavras como reforço da equipe indonesia, Jefferson destacou o ineditismo da situação e como o material apresentado a ele o conduziu a aceitar a proposta:

“Estou muito feliz de estar aqui, minha primeira vez atuando em um time do exterior. O projeto esportivo do clube é muito ambicioso e quero estar entre os vencedores.”

Apesar de ser uma liga desconhecida para o público brasileiro, a Indonésia tem sido a casa de diversos atletas do Brasil e não seria diferente no Persebaya. Nesse sentido, contando com o ex-Vasco, o clube conta com seis representantes: Gustavo Fernandes e Léo Lelis (zagueiros), Bruno Paraíba e Bruno Moreira (meio-campistas) além do centroavante Diego Maurício.

“O pessoal foi muito acolhedor. Chegamos há pouco tempo e ser recebido desta maneira ajuda a nossa adaptação, e ainda ter companheiros brasileiros, acho que tornará mais leve todo esse processo”, concluiu o lateral.