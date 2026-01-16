João Gomes fará show de abertura da Supercopa Rei

Cantor comandará a abertura da decisão da competição, marcada para o dia 1º de fevereiro, no estádio Mané Garrincha, em Brasília / Crédito: Jogada 10

Flamengo e Corinthians disputam a Supercopa Rei 2026 no dia 1º de fevereiro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Para animar a festa, o cantor João Gomes comandará o show de abertura da grande decisão. João Gomes é um dos nomes mais populares da música brasileira atualmente. O cantor estourou em 2021, com letras que falam direto ao coração, voz marcante e um estilo que mistura a força da tradição nordestina com a linguagem pop contemporânea.

“Cantar antes de uma final desse tamanho é uma emoção diferente. Futebol e música mexem com o sentimento do povo, e estar ali, abrindo um jogo tão importante, é uma responsabilidade enorme e uma alegria que não dá para explicar. Espero que seja um momento especial para todo mundo que estiver no estádio e também para quem vai assistir de casa”, afirmou o artista.