Ituano x Palmeiras, pelas oitavas de final da Copinha: onde assistir

Ituano x Palmeiras, pelas oitavas de final da Copinha: onde assistirVerdão enfrenta uma das poucas equipes que segue com 100% de aproveitamento na competição
O Palmeiras enfrenta o Ituano neste sábado (17), às 10h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copinha 2026. O jogo acontecerá na Arena Barueri, na cidade de Barueri, localizada na região metropolitana de São Paulo. O vencedor do duelo segue no torneio e enfrenta o ganhador de Ibrachina x Internacional, jogo que acontece no mesmo dia, um pouco mais tarde – às 14h30 (de Brasília), na Ibrachina Arena, no bairro da Mooca, na capital paulista.
Onde assistir Ituano x Palmeiras pelas oitavas de final da Copinha
A partida entre Ituano e Palmeiras terá transmissão da Xsports, na TV aberta e no YouTube, e da Record, na TV aberta.
Como chega o Ituano
O Ituano chegou às oitavas de final da Copinha com grande campanha. O Galo é um dos poucos times da competição que seguem com 100% de aproveitamento e, para enfrentar o Palmeiras, venceu o Fluminense por 2 a 0 na terceira fase. Antes disso, o clube do interior paulista superou o Água Santa por 3 a 1, na segunda fase do torneio. Na fase de grupos, o Ituano terminou na primeira posição do Grupo 26, com vitórias sobre Real-RS (3 a 0), Referência FC (2 a 1) e Ivinhema (3 a 1). Ao todo, são 13 gols marcados e três sofridos.
Veja a campanha do Ituano até as oitavas de final da Copinha
Primeira fase:
Ituano 3 x 0 Real-SC
Ituano 2 x 1 Referência FC
Ituano 3 x 1 Ivinhema
Segunda fase
Ituano 3 x 1 Água Santa
Terceira fase
Ituano 2 x 0 Fluminense
Como chega o Palmeiras
O Verdão chega às oitavas de final da Copinha após empatar por 1 a 1 com o Flamengo-SP no tempo regulamentar e vencer em uma disputa de pênaltis com 26 cobranças. Antes disso, o Palmeiras superou o Vitória, na segunda fase, também nas cobranças de pênaltis, após empate por 3 a 3 no tempo regulamentar. Na primeira fase, foram três vitórias, diante de Monte Roraima (4 a 2), Batalhão-TO (9 a 0) e Remo (3 a 0).
Ao todo, foram 20 gols marcados e seis sofridos. O sub-20 do Palmeiras ainda ostenta uma invencibilidade de 23 partidas (17 vitórias e seis empates). A última derrota do time comandado por Lucas Andrade foi em julho de 2025. O artilheiro do Alviverde na competição é o atacante Sorriso, com cinco gols marcados. Vale lembrar que o Verdão é bicampeão da Copinha (2022 e 2023) e busca, nesta edição, o terceiro título em cinco anos.
Veja a campanha do Palmeiras até as oitavas de final da Copinha
Primeira fase:
Palmeiras 4 x 2 Monte Roraima-RR
Palmeiras 9 x 0 Batalhão-TO
Palmeiras 3 x 0 Remo
Segunda fase
Palmeiras (3) 3 × 3 (2) Vitória
Terceira fase
Palmeiras (13) 1 x 1 (12) Flamengo-SP
