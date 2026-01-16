Ituano x Palmeiras, pelas oitavas de final da Copinha: onde assistir

Verdão enfrenta uma das poucas equipes que segue com 100% de aproveitamento na competição / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras enfrenta o Ituano neste sábado (17), às 10h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copinha 2026. O jogo acontecerá na Arena Barueri, na cidade de Barueri, localizada na região metropolitana de São Paulo. O vencedor do duelo segue no torneio e enfrenta o ganhador de Ibrachina x Internacional, jogo que acontece no mesmo dia, um pouco mais tarde – às 14h30 (de Brasília), na Ibrachina Arena, no bairro da Mooca, na capital paulista. Onde assistir Ituano x Palmeiras pelas oitavas de final da Copinha A partida entre Ituano e Palmeiras terá transmissão da Xsports, na TV aberta e no YouTube, e da Record, na TV aberta.

Como chega o Ituano O Ituano chegou às oitavas de final da Copinha com grande campanha. O Galo é um dos poucos times da competição que seguem com 100% de aproveitamento e, para enfrentar o Palmeiras, venceu o Fluminense por 2 a 0 na terceira fase. Antes disso, o clube do interior paulista superou o Água Santa por 3 a 1, na segunda fase do torneio. Na fase de grupos, o Ituano terminou na primeira posição do Grupo 26, com vitórias sobre Real-RS (3 a 0), Referência FC (2 a 1) e Ivinhema (3 a 1). Ao todo, são 13 gols marcados e três sofridos.

Veja a campanha do Ituano até as oitavas de final da Copinha Primeira fase:

Ituano 3 x 0 Real-SC

Ituano 2 x 1 Referência FC

Ituano 3 x 1 Ivinhema Segunda fase

Ituano 3 x 1 Água Santa Terceira fase

Ituano 2 x 0 Fluminense

