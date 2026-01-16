Ibrachina x Internacional (Copinha): onde assistir

Colorado e Ibrachina alcançam as oitavas do torneio mais confiantes depois de garantir a classificação ao vencer disputas de pênaltis / Crédito: Jogada 10

Internacional e Ibrachina medem forças pelas oitavas de final da Copinha, às 14h30, na Ibrachina Arena, na Mooca, bairro da capital paulista, neste sábado (17). Inclusive, tanto o Colorado como a equipe paulista vão para o duelo mais confiantes depois de conquistarem suas vagas de maneiras dramáticas nesta etapa do torneio ao vencerem disputas por pênaltis. Onde assistir A partida terá a transmissão do canal Xports na TV aberta, fechada e em seu canal no Youtube.

Como chega o Ibrachina A equipe paulista detém trajetória invicta na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Afinal, avançou para a etapa eliminatória da competição em primeiro lugar no Grupo 30, com sete pontos, sendo dois triunfos sobre o Bangu e Ferroviário, além de um empate com o Santo André. Já na fase mata-mata da Copinha, conquistou resultado positivo sobre o Atlético na segunda etapa. Em seguida, na terceira fase, reencontrou o Santo André, novamente com um empate no tempo normal. A conquista da vaga para as oitavas de final ocorreu com uma vitória em disputa de pênaltis.