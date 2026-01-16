Ibrachina x Internacional (Copinha): onde assistir

Ibrachina x Internacional (Copinha): onde assistirColorado e Ibrachina alcançam as oitavas do torneio mais confiantes depois de garantir a classificação ao vencer disputas de pênaltis
Internacional e Ibrachina medem forças pelas oitavas de final da Copinha, às 14h30, na Ibrachina Arena, na Mooca, bairro da capital paulista, neste sábado (17). Inclusive, tanto o Colorado como a equipe paulista vão para o duelo mais confiantes depois de conquistarem suas vagas de maneiras dramáticas nesta etapa do torneio ao vencerem disputas por pênaltis.
Onde assistir
A partida terá a transmissão do canal Xports na TV aberta, fechada e em seu canal no Youtube.
Como chega o Ibrachina
A equipe paulista detém trajetória invicta na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Afinal, avançou para a etapa eliminatória da competição em primeiro lugar no Grupo 30, com sete pontos, sendo dois triunfos sobre o Bangu e Ferroviário, além de um empate com o Santo André.
Já na fase mata-mata da Copinha, conquistou resultado positivo sobre o Atlético na segunda etapa. Em seguida, na terceira fase, reencontrou o Santo André, novamente com um empate no tempo normal. A conquista da vaga para as oitavas de final ocorreu com uma vitória em disputa de pênaltis.
Como chega o Internacional
Os guris do Celeiro de Ases tiveram campanha irregular na primeira etapa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Isso porque ficaram na segunda colocação do Grupo 32, com quatro pontos. Na ocasião, venceu o CSE, empatou com a Portuguesa Santista e perdeu para o Nacional-SP.
Posteriormente, o time goleou o Retrô na segunda fase e voltou a encontrar o Naça no estádio Nicolau Alayon. Na revanche, o Internacional empatou com o Naça no tempo normal e carimbou sua classificação para as oitavas de final com um triunfo também em disputa de penalidades.
