Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ibrachina x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 13h45

Ibrachina x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 13h45

Colorado e Ibrachina alcançam as oitavas do torneio mais confiantes depois de garantir a classificação ao vencer disputas de pênaltis
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Neste sábado (17), Internacional e Ibrachina medem forças pelas oitavas de final da Copinha, às 14h30, na Ibrachina Arena, na Mooca, bairro da capital paulista. Inclusive, tanto o Colorado como a equipe paulista vão para o duelo mais confiantes depois de conquistarem suas vagas de maneiras dramáticas nesta etapa do torneio ao vencerem disputas por pênaltis. 

A Voz do Esporte ataca a Copa SP com tudo e transmite a partida, ao vivo, a partir de 13h45. Gabriel Belmonte assume a responsabilidade de narrar a peleja, com o auxílio luxuoso de Álvaro Martim nos comentários e David Silva na reportagem.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook. 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar