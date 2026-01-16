Ibrachina x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 13h45

Ibrachina x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 13h45Colorado e Ibrachina alcançam as oitavas do torneio mais confiantes depois de garantir a classificação ao vencer disputas de pênaltis
Neste sábado (17), Internacional e Ibrachina medem forças pelas oitavas de final da Copinha, às 14h30, na Ibrachina Arena, na Mooca, bairro da capital paulista. Inclusive, tanto o Colorado como a equipe paulista vão para o duelo mais confiantes depois de conquistarem suas vagas de maneiras dramáticas nesta etapa do torneio ao vencerem disputas por pênaltis.
A Voz do Esporte ataca a Copa SP com tudo e transmite a partida, ao vivo, a partir de 13h45. Gabriel Belmonte assume a responsabilidade de narrar a peleja, com o auxílio luxuoso de Álvaro Martim nos comentários e David Silva na reportagem.