Herrera celebra feito histórico do Chile e projeta título mundial na Kings League

Herrera celebra feito histórico do Chile e projeta título mundial na Kings LeagueAtacante destaca união do grupo após vitória sobre a Espanha e garante equipe pronta para enfrentar o Brasil na final
O Chile escreveu um capítulo histórico na Kings League Nations ao eliminar a favorita Espanha e garantir vaga inédita na grande final da competição. Assim, após a classificação, o atacante Ignácio Herrera celebrou o momento especial vivido pela seleção chilena e destacou a força do grupo, formado por amigos de longa data, que agora sonham com o título mundial.
Em entrevista ao J10 após a partida, Herrera não escondeu a empolgação com a campanha do Chile, que disputa pela primeira vez a Kings League Nations e já chega à decisão. Aliás, segundo o jogador, o entrosamento construído desde a infância tem sido um diferencial dentro de campo.
“Estou muito feliz, realmente empolgado. É a primeira vez que o Chile tem uma equipe aqui na Kings League. Estou muito feliz por estar aqui com meus amigos e este grupo maravilhoso. Nos conhecemos há muito tempo, costumávamos brincar na rua quando éramos crianças. Agora voltamos à seleção para jogar bola e construímos um grupo fantástico e espetacular. Estamos prontos para ganhar o campeonato.”
Assim, a vitória sobre a Espanha reforçou a confiança chilena às vésperas da final. Afinal, considerados azarões antes do confronto, os chilenos mostraram organização, intensidade e personalidade para superar um dos elencos mais fortes do torneio, garantindo presença na decisão.
Agora, o Chile terá pela frente a Seleção Brasileira, que joga em casa e busca o bicampeonato da Kings League Nations. A final está marcada para este sábado (17/1), às 18h, no Allianz Parque, em São Paulo.