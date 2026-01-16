Herrera celebra feito histórico do Chile e projeta título mundial na Kings League

Atacante destaca união do grupo após vitória sobre a Espanha e garante equipe pronta para enfrentar o Brasil na final / Crédito: Jogada 10

O Chile escreveu um capítulo histórico na Kings League Nations ao eliminar a favorita Espanha e garantir vaga inédita na grande final da competição. Assim, após a classificação, o atacante Ignácio Herrera celebrou o momento especial vivido pela seleção chilena e destacou a força do grupo, formado por amigos de longa data, que agora sonham com o título mundial. Em entrevista ao J10 após a partida, Herrera não escondeu a empolgação com a campanha do Chile, que disputa pela primeira vez a Kings League Nations e já chega à decisão. Aliás, segundo o jogador, o entrosamento construído desde a infância tem sido um diferencial dentro de campo.