Grêmio x São Luiz: onde assistir, escalações e arbitragem 

Prioridade do Imortal é dar rápida resposta para evitar abalo, falta de confiança no elenco e atuações irregulares após a primeira derrota

A partida terá a transmissão do SporTV, na TV fechada, e no Premiere, no sistema pay-per-view.

Grêmio e São Luiz medem forças pela terceira rodada do Campeonato Gaúcho neste sábado (17), às 19h (de Brasília), na Arena. Em seus primeiros compromissos da temporada, o Imortal já demonstrou uma irregularidade. Especialmente pelo rodízio que o técnico Luis Castro implementou em seu planejamento inicial. Já o time da cidade de Ijuí ainda não venceu em 2026.

Como chega o Grêmio

O Tricolor gaúcho deixou uma boa impressão ao vencer o Avenida com uma goleada na estreia pelo Estadual e na temporada. No entanto, no jogo seguinte, o comandante português optou em realizar diversas mudanças no time titular. A equipe não teve atuação coletiva satisfatória na derrota para o São José na Arena.

Assim, a prioridade é emplacar uma rápida reação e impedir que o time retome a oscilação que foi predominante na última temporada. O confronto contra o São Luiz será o primeiro com a presença da torcida na Arena. Inclusive, este duelo deve representar as estreias de dois reforços, os atacantes Enamorado e Tetê. O segundo provavelmente será titular. Além da possível volta de Marlon, que está em reta final de recuperação de uma contusão.

Como chega o São Luiz

A equipe está invicta na temporada, mas também ainda não venceu, pois acumula dois empates em seus compromissos iniciais contra o Caxias e Inter, de Santa Maria, respectivamente. Depois da primeira partida, aliás, o clube informou a saída do treinador Cristian de Souza. Por sinal, o duelo contra o Grêmio marcará o retorno de Paulo Henrique Marques ao comando.