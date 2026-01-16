Grêmio x América-RN, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h45

Imortal chega às oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior em trajetória invicta e tem o primeiro título do torneio como obsessão

O Grêmio enfrenta o América-RN pelas oitavas de final da Copinha, nesta sexta-feira (16), às 18h30, na Arena Doutor Plínio Marin, na cidade de Votuporanga. O Imortal é um dos poucos participantes que segue invicto no torneio. A equipe nordestina, aliás, alcançou feito emblemático ao se classificar pela primeira vez para esta etapa do campeonato.

A Voz do Esporte já está de prontidão para acompanhar o embate com um trio de craques. A transmissão começa, ao vivo, às 17h45, com: Christhian Rafael na narração, Álvaro Martim nos comentários e David Silva na reportagem.