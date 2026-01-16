Gabriel Menino mira parceria com Neymar e declara “paixão” pelo Santos

Volante, que chega de empréstimo do Atlético, vislumbra assinar em definitivo com o Peixe: "Pretendo continuar minha carreira aqui" / Crédito: Jogada 10

O Santos apresentou mais um reforço para a temporada 2026. Desta vez, o volante Gabriel Menino, que pertence ao Atlético e reforça o Peixe até o fim de 2026 por empréstimo. Logicamente, o jogador foi questionado sobre jogar ao lado de Neymar e também mirou uma parceria dentro de campo. Além disso, reforçou paixão pelo clube santista desde criança. “Difícil até imaginar. É o melhor jogador que vi jogar. Não pude treinar ainda com ele porque está no DM ainda se recuperando. Mas penso em comemorar gol com ele, dar assistência, ganhar títulos com ele. Estar do lado dele vestindo essa camisa, que eu sei que é o time dele de coração e o meu também. Será especial. Meu pai fala que eu tenho a cara do Santos. Quero fazer isso valer a pena e deixar uma história aqui dentro”, disse.

“Meu pai é muito santista mesmo. Eu peguei essa paixão pelo Santos desde pequeno. Peguei época do Neymar, fazia tudo que o Neymar fazia. O cabelo, chuteira. Tentava imitar de tudo que é jeito. Peguei essa paixão da época. Participei de carreata com meu pai, soltava rojão na rua para o Santos. Quando tive a oportunidade de vir veio um monte de emoção. Fico emocionado porque sei o peso que ela carrega, a importância que tem de vestir essa camisa. É muito gratificante. Desde criança tenho esse desejo e sonho de jogar no time do meu coração e do meu pai”, destacou. “Quero fazer história”, diz Gabriel Menino O jogador, aliás, também disse querer permanecer no clube após o término do período de empréstimo. Ele, portanto, acredita que estar em Santos, próximo da família e amigos. Estar no clube de coração, assim, é o cenário ideal para reencontrar o bom futebol. “Quero fazer tudo para ficar aqui no Santos. Deixar história, um legado aqui dentro. É um clube do coração e da minha família. Pretendo continuar minha carreira aqui. Minha meta esse ano é jogar mais jogos possíveis para vir em definitivo para cá, por isso esse ano vai ser diferente. Estou focado e determinado. Quero sempre ser Santos”, completou. Além disso, Menino mostrou-se à disposição para atuar em qualquer posição do meio-campo, mas ainda precisa conversar com o técnico Juan Pablo Vojvoda.