Flamengo lança novo uniforme para a temporada de 2026

Camisa já está disponível nas lojas e plataformas oficiais do clube e da Adidas / Crédito: Jogada 10

O Flamengo lançou nesta sexta-feira (16) o novo uniforme principal para a temporada de 2026. Dessa forma, a camisa já está disponível nas versões “Torcedor” e “Autêntica”, que tem a mesma tecnologia utilizada pelos atletas em campo, além da opção infantil. Portanto, as versões masculina e feminina custam R$ 449,99, e o modelo infantil sai por R$ 399,99. A nova primeira camisa mantém o tradicional estilo rubro-negro com listras horizontais. Assim, as mangas e a gola polo sem botão tem a cor preta, criando contraste com o vermelho das três listras da adidas, que aparecem mais grossas nos ombros, uma referência às camisas clássicas da década de 1980, conhecidas pelas faixas largas.