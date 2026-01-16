Flamengo joga pesado no mercado para mostrar força

Parece soberba, e, de fato, é. Não há como negar que a situação financeira do clube é das mais tranquilas e confortáveis / Crédito: Jogada 10

A diretoria do Flamengo já mostrou que vai jogar pesado no mercado em busca de reforços para a temporada de 2026. A 15 dias da rodada de abertura do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro trouxe o zagueiro Vitão, do Internacional, e o goleiro Andrew, do Gil Vicente, de Portugal. No entanto, já deixou claro que não vai parar por aí. O clube tentou tirar o artilheiro Kaio Jorge, do Cruzeiro, por 30 milhões de euros (R$ 187 milhões), e negocia com o West Ham para repatriar Lucas Paquetá, em negócio que pode chegar a 45 milhões de euros (R$ 280,3 milhões).

Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, anunciou que dinheiro não é problema e avisou ao mercado que ninguém iria gastar mais. Parece soberba, e, de fato, é. Não há como negar que a situação financeira do clube é das mais tranquilas e confortáveis, mas só novos ricos costumam ficar alardeando a própria fortuna.