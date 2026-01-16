Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo joga pesado no mercado para mostrar força

Parece soberba, e, de fato, é. Não há como negar que a situação financeira do clube é das mais tranquilas e confortáveis
A diretoria do Flamengo já mostrou que vai jogar pesado no mercado em busca de reforços para a temporada de 2026. A 15 dias da rodada de abertura do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro trouxe o zagueiro Vitão, do Internacional, e o goleiro Andrew, do Gil Vicente, de Portugal.

No entanto, já deixou claro que não vai parar por aí. O clube tentou tirar o artilheiro Kaio Jorge, do Cruzeiro, por 30 milhões de euros (R$ 187 milhões), e negocia com o West Ham para repatriar Lucas Paquetá, em negócio que pode chegar a 45 milhões de euros (R$ 280,3 milhões).

Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, anunciou que dinheiro não é problema e avisou ao mercado que ninguém iria gastar mais. Parece soberba, e, de fato, é. Não há como negar que a situação financeira do clube é das mais tranquilas e confortáveis, mas só novos ricos costumam ficar alardeando a própria fortuna.

Quando se trata do mundo de negócios, não é inteligente dizer que se tem muito dinheiro para gastar. Com certeza, isso inflaciona o mercado e provoca uma corrida de preços. Aí é que está: talvez essa seja justamente a intenção de Bap, que, cá pra nós, nada tem de ingênuo.

Inflacionar o mercado talvez seja a tática atual do Rubro-Negro. Jogar os preços lá para cima certamente vai dificultar em algum momento a ação daqueles que não têm tanto dinheiro. No futuro, os negócios ficarão restritos só a quem pode mais. E, pelo andar da carruagem, o Flamengo vai poder mais, sempre!

