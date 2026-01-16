Flamengo joga pesado no mercado para mostrar força

Flamengo joga pesado no mercado para mostrar forçaParece soberba, e, de fato, é. Não há como negar que a situação financeira do clube é das mais tranquilas e confortáveis
A diretoria do Flamengo já mostrou que vai jogar pesado no mercado em busca de reforços para a temporada de 2026. A 15 dias da rodada de abertura do Campeonato Brasileiro, o Rubro-Negro trouxe o zagueiro Vitão, do Internacional, e o goleiro Andrew, do Gil Vicente, de Portugal.
No entanto, já deixou claro que não vai parar por aí. O clube tentou tirar o artilheiro Kaio Jorge, do Cruzeiro, por 30 milhões de euros (R$ 187 milhões), e negocia com o West Ham para repatriar Lucas Paquetá, em negócio que pode chegar a 45 milhões de euros (R$ 280,3 milhões).
Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, anunciou que dinheiro não é problema e avisou ao mercado que ninguém iria gastar mais. Parece soberba, e, de fato, é. Não há como negar que a situação financeira do clube é das mais tranquilas e confortáveis, mas só novos ricos costumam ficar alardeando a própria fortuna.
Quando se trata do mundo de negócios, não é inteligente dizer que se tem muito dinheiro para gastar. Com certeza, isso inflaciona o mercado e provoca uma corrida de preços. Aí é que está: talvez essa seja justamente a intenção de Bap, que, cá pra nós, nada tem de ingênuo.
Inflacionar o mercado talvez seja a tática atual do Rubro-Negro. Jogar os preços lá para cima certamente vai dificultar em algum momento a ação daqueles que não têm tanto dinheiro. No futuro, os negócios ficarão restritos só a quem pode mais. E, pelo andar da carruagem, o Flamengo vai poder mais, sempre!
