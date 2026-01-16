Félix Torres realiza exames médicos para assinar por empréstimo com o Internacional

Zagueiro se encontra em Porto Alegre desde a última quinta-feira. Corinthians cederá jogador ao Colorado até o fim da temporada / Crédito: Jogada 10

O Internacional se mobiliza para solucionar as últimas pendências e pretende anunciar a contratação por empréstimo do zagueiro Félix Torres ainda nesta sexta-feira (16). Inclusive, o equatoriano está em Porto Alegre desde a noite da última quinta-feira (15), e o planejamento é que o defensor faça os exames médicos e testes físicos para sacramentar a transferência. O vínculo por empréstimo está previsto para ter duração até o fim da atual temporada. Assim, a tendência é de que o zagueiro seja oficialmente o segundo reforço do Colorado. Por sinal, Félix Torres deve precisar de um curto período para ficar à disposição de Paulo Pezzolano e sua comissão técnica. Afinal, ele participou normalmente dos treinos com o elenco do Corinthians.

O equatoriano também chegou a ficar como alternativa no banco na estreia da equipe no Campeonato Paulista. No entanto, o defensor não chegou a entrar em campo na vitória sobre a Ponte Preta, na Neo Química Arena, no último domingo (11). Deste modo, a expectativa é de que ele realize o primeiro trabalho com o restante do grupo do Inter na tarde desta sexta-feira (16), no CT Parque Gigante. Detalhes finais e movimentos do Internacional no mercado Além disso, a diretoria do Internacional se mobiliza para acelerar os processos e regularizar Félix Torres no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Como ainda há questões a resolver, não há uma definição sobre quando será a sua estreia com a camisa colorada. A tendência é de que seja na próxima semana. No caso, daqui a dois compromissos, o duelo contra o Inter de Santa Maria, no Beira-Rio, na próxima quarta-feira (21). Após a confirmação do acerto com o defensor equatoriano, o Inter se dedicará para fechar com pelo menos mais quatro reforços.