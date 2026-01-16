Escalação do Cruzeiro tem mais jogadores da equipe principal

Cauan Baptistella, recuperado de lesão, não estará disponível, já que se juntará a outros sete jogadores para "reforçar" o time na Copinha

O Cruzeiro já tem uma escalação provável para sua terceira partida no Campeonato Mineiro, neste sábado (17/1), contra o Uberlândia, no Mineirão. Já com praticamente todo o elenco principal à disposição, a equipe do técnico Tite não deverá contar com Cauan Baptistella, jovem de 18 anos. Afinal, mesmo recuperado de lesão, ele “descerá” para reforçar a equipe que disputa a Copinha.

Por lá, a Raposa surge nas oitavas de final, onde encara ninguém menos que o Santos, às 21h30 (de Brasília) desta sexta-feira (16/1). Dessa forma, segundo o “ge”, o promissor meia-atacante se juntará a Murilo Rhikman (também meia) e outros seis atletas para disputar a partida eliminatória.