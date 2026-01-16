Escalação do Cruzeiro tem mais jogadores da equipe principal

Escalação do Cruzeiro tem mais jogadores da equipe principalCauan Baptistella, recuperado de lesão, não estará disponível, já que se juntará a outros sete jogadores para "reforçar" o time na Copinha
O Cruzeiro já tem uma escalação provável para sua terceira partida no Campeonato Mineiro, neste sábado (17/1), contra o Uberlândia, no Mineirão. Já com praticamente todo o elenco principal à disposição, a equipe do técnico Tite não deverá contar com Cauan Baptistella, jovem de 18 anos. Afinal, mesmo recuperado de lesão, ele “descerá” para reforçar a equipe que disputa a Copinha.
Por lá, a Raposa surge nas oitavas de final, onde encara ninguém menos que o Santos, às 21h30 (de Brasília) desta sexta-feira (16/1). Dessa forma, segundo o “ge”, o promissor meia-atacante se juntará a Murilo Rhikman (também meia) e outros seis atletas para disputar a partida eliminatória.
LEIA MAIS: Cruzeiro acerta renovação de contrato de Matheus Pereira
Cauan, aliás, se recuperou de lesão sofrida na estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Foi na derrota por 2 a 1 para o Pouso Alegre, no último sábado (10/1), em partida que representou a primeira aparição de Baptistella na equipe profissional da Raposa. Na ocasião, ele sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, ficando fora por alguns dias.
Assim, a tendência é que o Cruzeiro vá a campo contra o Uberlândia, em partida que ocorre às 18h30 (de Brasília), com a seguinte escalação. Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Keny Arroyo e Kaio Jorge.