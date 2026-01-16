Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Escalação do Cruzeiro tem mais jogadores da equipe principal

Escalação do Cruzeiro tem mais jogadores da equipe principal

Cauan Baptistella, recuperado de lesão, não estará disponível, já que se juntará a outros sete jogadores para "reforçar" o time na Copinha
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Cruzeiro já tem uma escalação provável para sua terceira partida no Campeonato Mineiro, neste sábado (17/1), contra o Uberlândia, no Mineirão. Já com praticamente todo o elenco principal à disposição, a equipe do técnico Tite não deverá contar com Cauan Baptistella, jovem de 18 anos. Afinal, mesmo recuperado de lesão, ele “descerá” para reforçar a equipe que disputa a Copinha.

Por lá, a Raposa surge nas oitavas de final, onde encara ninguém menos que o Santos, às 21h30 (de Brasília) desta sexta-feira (16/1). Dessa forma, segundo o “ge”, o promissor meia-atacante se juntará a Murilo Rhikman (também meia) e outros seis atletas para disputar a partida eliminatória.

LEIA MAIS: Cruzeiro acerta renovação de contrato de Matheus Pereira

Cauan, aliás, se recuperou de lesão sofrida na estreia do Cruzeiro no Campeonato Mineiro. Foi na derrota por 2 a 1 para o Pouso Alegre, no último sábado (10/1), em partida que representou a primeira aparição de Baptistella na equipe profissional da Raposa. Na ocasião, ele sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, ficando fora por alguns dias.

Assim, a tendência é que o Cruzeiro vá a campo contra o Uberlândia, em partida que ocorre às 18h30 (de Brasília), com a seguinte escalação. Cássio; William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva e Christian; Matheus Pereira, Keny Arroyo e Kaio Jorge.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Cruzeiro

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar