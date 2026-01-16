Egito x Nigéria: onde assistir e escalações

Os egípcios confiam no retrospecto positivo recente (4V, 3E e 3D) para bater os nigerianos e se despedir da Copa das Nações Africanas como terceira melhor seleção. Além disso, a seleção é a maior vencedora da história do torneio, com sete títulos.

Egito e Nigéria duelam, neste sábado (17), após as frustrantes eliminações nas semifinais da Copa Africana das Nações . Os rivais, assim, buscam prêmio de consolidação como terceira melhor seleção da competição, às 13h (de Brasília), no Estádio Mohammed V, em Casablanca, Marrocos.

Onde assistir

A partida entre Egito e Nigéria terá transmissão do Bandsports e do canal Esporte na Band no Youtube.

Como chega o Egito

O time de Hossam Hassan avançou com certa tranquilidade para as oitavas de final como líderes do Grupo B. No entanto, depois disso, as coisas mudaram de figura. Diante do Benin, os Faraós avançara para as quartas de final após vitória na prorrogação. Posteriormente contra a Costa do Marfim, o Egito contou com a em grande atuação de Salah, que correspondeu às expectativas, marcando um gol e dando uma assistência.

Por fim, na semifinal, foram eliminados pelo Senegal, que merecidamente venceu, superando os egípcios em praticamente todos os aspectos, com clara vantagem na posse de bola e no equilíbrio ofensivo.

Como chega a Nigéria

Do outro lado, os Super Eagles chegaram perto da final. A equipe de Eric Chelle venceu todas as suas partidas no Grupo C. Nas fases eliminatórias, passou com facilidade por Moçambique nas oitavas de final e eliminou a Argélia com tranquilidade nas quartas de final.