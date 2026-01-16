Cruzeiro x Uberlândia: onde assistir, escalações e arbitragem

Com titulares de volta, Raposa busca a segunda vitória seguida contra o invicto, mas sem triunfos, Uberlândia / Crédito: Jogada 10

A 3ª rodada do Campeonato Mineiro coloca o Cruzeiro diante de sua torcida neste sábado (17). A Raposa recebe o Uberlândia às 18h30 (de Brasília), no Mineirão. O confronto serve para o time celeste tentar embalar na competição, enquanto o adversário busca desesperadamente sua primeira vitória. Vindo de um triunfo sobre o Tombense no meio de semana, o Cruzeiro quer consolidar a boa fase e aproveitar o fator casa. Já o Uberlândia, equipe do Triângulo Mineiro, vive uma situação curiosa: empatou seus dois jogos até aqui e, apesar de não ter perdido, amarga a lanterna do Grupo A, precisando dos três pontos para subir na tabela.

Onde assistir A partida entre Cruzeiro e Uberlândia, pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro, terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Cruzeiro Após rodar o elenco nas primeiras rodadas, a tendência é que o técnico Tite comece a lançar seus titulares para dar ritmo de jogo visando a sequência da temporada. O objetivo é engatar a segunda vitória consecutiva. No entanto, a lista de desfalques é longa: Matheus Cunha, Villalba, Matheus Henrique, Cauan Baptistella, Marquinhos e Villareal estão lesionados. O reforço Gerson ainda não apareceu no BID e também está fora. Como chega o Uberlândia O Uberlândia chega ao Mineirão buscando quebrar a sequência de empates. A equipe alviverde ainda não venceu, mas também não perdeu no campeonato. Sem desfalques confirmados, o time deve ir com força máxima para tentar surpreender a Raposa e sair da última colocação de sua chave.