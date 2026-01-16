Cruzeiro x Uberlândia: onde assistir, escalações e arbitragem

Cruzeiro x Uberlândia: onde assistir, escalações e arbitragemCom titulares de volta, Raposa busca a segunda vitória seguida contra o invicto, mas sem triunfos, Uberlândia
A 3ª rodada do Campeonato Mineiro coloca o Cruzeiro diante de sua torcida neste sábado (17). A Raposa recebe o Uberlândia às 18h30 (de Brasília), no Mineirão. O confronto serve para o time celeste tentar embalar na competição, enquanto o adversário busca desesperadamente sua primeira vitória.
Vindo de um triunfo sobre o Tombense no meio de semana, o Cruzeiro quer consolidar a boa fase e aproveitar o fator casa. Já o Uberlândia, equipe do Triângulo Mineiro, vive uma situação curiosa: empatou seus dois jogos até aqui e, apesar de não ter perdido, amarga a lanterna do Grupo A, precisando dos três pontos para subir na tabela.
Onde assistir
A partida entre Cruzeiro e Uberlândia, pela 3ª rodada do Campeonato Mineiro, terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view).
Como chega o Cruzeiro
Após rodar o elenco nas primeiras rodadas, a tendência é que o técnico Tite comece a lançar seus titulares para dar ritmo de jogo visando a sequência da temporada. O objetivo é engatar a segunda vitória consecutiva.
No entanto, a lista de desfalques é longa: Matheus Cunha, Villalba, Matheus Henrique, Cauan Baptistella, Marquinhos e Villareal estão lesionados. O reforço Gerson ainda não apareceu no BID e também está fora.
Como chega o Uberlândia
O Uberlândia chega ao Mineirão buscando quebrar a sequência de empates. A equipe alviverde ainda não venceu, mas também não perdeu no campeonato. Sem desfalques confirmados, o time deve ir com força máxima para tentar surpreender a Raposa e sair da última colocação de sua chave.
CRUZEIRO X UBERLÂNDIA
Campeonato Mineiro – 3ª rodada
Data e hora: 17 de janeiro de 2026 (sábado), às 18h30 (de Brasília)
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
CRUZEIRO: Cássio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki; Lucas Silva, Lucas Romero, Christian e Matheus Pereira; Wanderson (Arroyo) e Kaio Jorge. Técnico: Tite.
UBERLÂNDIA: Jefferson Luis; Yuri Ferraz, Renan, Rayne e Nathan; Jonatas Paulista, Diego Fumaça e Rafael Conceição; Robinho, Júlio e Juan Carlos. Técnico: Jorge Castilho.
Árbitro: André Luiz Skettino Policarpo Bento
Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Samuel Henrique Soares Silva
VAR: Leonardo Rotondo Pinto
Onde assistir: Premiere
