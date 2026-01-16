Cristiano Ronaldo aumenta distância como esportista mais rico do planeta

Histórico atacante e companheiros de profissão ressaltam predomínio do futebol em lista de atletas mais pagos no ano passado / Crédito: Jogada 10

O protagonismo de Cristiano Ronaldo no futebol não se limita aos seus feitos em campo. Isso porque o astro terminou mais um ano como o líder, com ampla vantagem, em lista de esportistas com as melhores remunerações em 2025. O estratosférico salário no futebol saudita e uma diversidade de parcerias comerciais contribuem para este cenário. Segundo o estudo anual da “Sportico”, as remunerações do astro alcançaram os 260 milhões de dólares (quase R$ 1,4 bilhão na cotação atual) no ano passado. A maior parte da sua receita tem origem em seu vínculo com o Al-Nassr, cerca de 200 milhões de dólares (pouco mais de R$ 1 bilhão). Já os vínculos de patrocínio e licenciamentos correspondem a 60 milhões de dólares (acima de R$ 322 milhões). Com isso, pelo terceiro ano seguido, Cristiano Ronaldo apresentou um ganho que ultrapassa os 200 milhões de dólares.

A lista demonstra uma variedade de atletas de diversas modalidades esportivas nas posições seguintes do ranking. A segunda posição é de Canelo Álvarez, boxeador mexicano, que teve um rendimento de 137 milhões de dólares (quase R$ 736 milhões). A extensa quantia é fruto de lutas com ampla relevância e contratos que envolvem mídia. Lionel Messi fecha o pódio em terceiro lugar e uma receita de 130 milhões de dólares (perto de R$ 700 milhões). Além de uma divisão equiparada entre vencimentos do futebol e vínculos comerciais. Cristiano Ronaldo e Arábia Saudita são destaques A influência financeira da Arábia Saudita no futebol se tornou ainda mais incontestável com o novo ranking. Isso porque cinco atletas que atuam no futebol local ocupam as 20 primeiras colocações. Além de Cristiano Ronaldo, estão nessa lista nomes como Benzema, Mahrez e Mané.