Crespo valoriza entrega do São Paulo e indica que pode consolidar esquema: “Buscar uma identidade”

“Vamos fazer mudanças de planejamento. No Paulistão, podemos mudar a ideia, o conceito. Temos possibilidades de treinar? Não. De provar no treino? Não. Tem de provar jogando. A coisa mais importante aqui é que os jogadores se sintam confortáveis. Você está falando que vai voltar com três zagueiros? Não sei. Podemos jogar com quatro para sempre. Hoje não se viu nada, mas acho que se temos de mudar alguma coisa no sistema é o momento certo. No Paulistão. Em casa, em teoria, a gente é superior ao nosso adversário. Podemos tentar encontrar uma identidade”, ressaltou o comandante.

Crespo reencontra felicidade no São Paulo. Ainda que parcial

Por fim, Hernán Crespo celebrou a volta de nomes importantes, como Wendell e Calleri, destacou a precisão de Luciano ao marcar e valorizou o crescimento progressivo do elenco, que começa a oferecer alternativas mais consistentes para a montagem da equipe.

“Muito feliz de voltar ao Morumbis, acho que depois de três meses. Muito feliz pelo Calleri que voltou, Wendell, Luciano, o gol. É um momento delicado, no sentindo que temos de estar focados nesta pré-temporada com jogos oficiais. Desses 24, 25, seis voltando de lesões graves. Dois são Danielzinho e agora Doria. No meio, jogam a cada três dias. Os outros, e não todos completamente, porque tem a janela de transferências… temos esses jogadores sãos. Temos de tentar dar minutagem, mas a meta final deste Paulistão é colocar o carro na pista. Chegar às quartas. E tentar equilibrar o elenco que temos. Os voltando, chegando outros. Essas são as coisas que podemos projetar”, concluiu.