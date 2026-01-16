Copa do Nordeste fica no SBT após disputa com a Globo; Bahia interfere em negócio

Transmissão da Copa do Nordeste

O acerto ocorreu junto à agência Sportfive e recebeu confirmação da CBF na última quarta-feira (14), conforme noticiado pela coluna F5, da Folha de S. Paulo. Pelo contrato, o torneio seguirá com a exibição de uma partida por rodada em TV aberta para oito estados do Nordeste.

O valor da cota será pago pelo consórcio SBT Nordeste, formado por TV Jornal, TV Tambaú, TV Borborema, TV Aratu, TV Jangadeiro, TV Ponta Negra, TV Cidade Verde, TV Difusora e TV Ponta Verde. Sergipe ficará fora da cobertura por não contar com uma afiliada do SBT.

A Sportfive continua as tratativas pelos direitos de TV por assinatura e pay-per-view, mas, nesse segmento, ESPN e Globo negociam a renovação dos contratos.

