Copa do Nordeste fica no SBT após disputa com a Globo; Bahia interfere em negócio

CBF confirmou contrato válido para competição regional que se inicia em março, com transmissão em TV aberta
O SBT venceu a disputa direta com a Globo pelos direitos de transmissão da Copa do Nordeste e manteve o torneio em TV aberta para 2026. Com início previsto para março, a emissora fechou um novo acordo para exibir a competição nesta temporada e já trabalha voltada à continuidade de um dos principais produtos do calendário regional.

O consórcio de emissora do SBT Nordeste esteve à frente da negociação e ofereceu um reajuste de 15% em relação ao contrato anterior como proposta. O valor superou a oferta da Globo, que participou das conversas, mas adotou uma postura mais cautelosa.

Entende-se que a ausência do Bahia interferiu diretamente no apelo da competição para o pacote esportivo da Globo. Classificado para esta edição de Libertadores, o Tricolor não participará do torneio regional desta temporada.

Transmissão da Copa do Nordeste

O acerto ocorreu junto à agência Sportfive e recebeu confirmação da CBF na última quarta-feira (14), conforme noticiado pela coluna F5, da Folha de S. Paulo. Pelo contrato, o torneio seguirá com a exibição de uma partida por rodada em TV aberta para oito estados do Nordeste.

O valor da cota será pago pelo consórcio SBT Nordeste, formado por TV Jornal, TV Tambaú, TV Borborema, TV Aratu, TV Jangadeiro, TV Ponta Negra, TV Cidade Verde, TV Difusora e TV Ponta Verde. Sergipe ficará fora da cobertura por não contar com uma afiliada do SBT.

A Sportfive continua as tratativas pelos direitos de TV por assinatura e pay-per-view, mas, nesse segmento, ESPN e Globo negociam a renovação dos contratos.

cbf Copa do Nordeste

