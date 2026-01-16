Conheça detalhes de tratamento que ganha notoriedade em vídeo de Neymar

Conheça detalhes de tratamento que ganha notoriedade em vídeo de NeymarProcedimento para recuperação do craque consiste no uso de ondas de choque e ganha gradativamente mais espaço no futebol
Neymar e alguns de seus amigos passam por um tratamento com ondas de choque. O craque postou um registro nas redes sociais que expõe parte desse procedimento de recuperação. Inclusive, o registro provocou a curiosidade de fãs do camisa 10 do Santos. O mecanismo integra a estratégia para retomada de sua melhor condição física e retornar aos gramados. A técnica, aliás, gradativamente ganha mais espaço e defensores na fisioterapia esportiva, especialmente em modalidades de alto rendimento.
O tratamento funciona por meio da aplicação de ondas de pressão mecânica diretamente na área lesionada. Essas ondas “ativam” o tecido afetado, estimulando a regeneração e melhorando a qualidade da cicatrização. Na prática, o objetivo é ajudar o corpo a se recuperar melhor. Inclusive, em alguns casos, mais rápido, algo fundamental para atletas que lidam com treinos intensos e alta exigência física.
Além de cirurgias no joelho, a terapia por ondas de choque é utilizada no tratamento de dores crônicas comuns no esporte, como problemas persistentes no pé e no calcanhar, inflamações no cotovelo causadas por esforço repetitivo e alterações em tendões do ombro, joelho ou tornozelo. Quando profissionais com qualificação recomendam e a aplicam, classifica-se a técnica como segura e reflete uma tendência cada vez mais forte no esporte: usar ciência e tecnologia para garantir uma recuperação eficiente e segura dos atletas.
Razão para uso de técnica em recuperação de Neymar
De acordo com Alexandre Alcaide, especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física (Sonafe Brasil), o procedimento deve estar relacionado à recuperação do menisco, estrutura do joelho afetada na cirurgia recente de Neymar.
“A utilização do tratamento serve para estimular a reparação do tecido operado. Também pode contribuir para reduzir o tempo de imobilização, preparando a região para suportar novamente o impacto do esporte”, esclarece.
As reações de dor vistas no vídeo, especialmente dos amigos do jogador, chamaram atenção, mas não representam o padrão do tratamento. Segundo Alcaide, o desconforto costuma ser leve.
