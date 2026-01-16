Conheça detalhes de tratamento que ganha notoriedade em vídeo de Neymar

Neymar e alguns de seus amigos passam por um tratamento com ondas de choque. O craque postou um registro nas redes sociais que expõe parte desse procedimento de recuperação. Inclusive, o registro provocou a curiosidade de fãs do camisa 10 do Santos. O mecanismo integra a estratégia para retomada de sua melhor condição física e retornar aos gramados. A técnica, aliás, gradativamente ganha mais espaço e defensores na fisioterapia esportiva, especialmente em modalidades de alto rendimento.

O tratamento funciona por meio da aplicação de ondas de pressão mecânica diretamente na área lesionada. Essas ondas “ativam” o tecido afetado, estimulando a regeneração e melhorando a qualidade da cicatrização. Na prática, o objetivo é ajudar o corpo a se recuperar melhor. Inclusive, em alguns casos, mais rápido, algo fundamental para atletas que lidam com treinos intensos e alta exigência física.