Coletiva de Fernando Diniz no Vasco tem cena inusitada com barata; veja vídeo

Coletiva de Fernando Diniz

Após a partida, o treinador comentou principalmente sobre o momento de Rayan e adotou um discurso cauteloso sobre o futuro do jogador. O treinador afirmou que não considera este o momento adequado para uma saída ao futebol europeu.

“Eu via um potencial intenso no Rayan quando cheguei aqui. E acho que esse potencial está só no começo. Não acho que é o momento de ele sair para nenhum time por nenhum valor nesse momento. Falo desportivamente e pela ligação que tenho com ele”, disse o técnico.

O Cruz-Maltino retorna aos gramados no domingo (18), às 18h, diante do Nova Iguaçu, pela segunda rodada do Estadual.

