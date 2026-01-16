Coletiva de Fernando Diniz no Vasco tem cena inusitada com barata; veja vídeo

Coletiva de Fernando Diniz no Vasco tem cena inusitada com barata; veja vídeoTécnico avaliou a vitória sobre o Maricá e enalteceu o momento do jovem Rayan, autor de dois dos quatro gols cruz-maltinos na estreia do Carioca
A primeira coletiva de Fernando Diniz na temporada terminou com um episódio que fugiu completamente do habitual do pós-jogo em São Januário. Enquanto o técnico do Vasco respondia às perguntas após a vitória sobre o Maricá, uma barata surgiu atrás dele e atravessou o painel de patrocinadores, em cena exibida ao vivo.
O inseto apareceu durante a resposta do treinador e percorreu todo o backdrop montado para a entrevista. Sentado à frente do painel, Diniz seguiu falando normalmente, sem perceber o movimento logo atrás da cadeira. A transmissão pela Vasco TV, no YouTube, captou a imagem em tempo real e quem acompanhava ao vivo notou rapidamente a presença do bicho.
O episódio aconteceu após a goleada por 4 a 2 sobre o Maricá, pela primeira rodada do Cariocão 2026. O atacante Rayan comandou a vitória ao marcar dois gols, enquanto Philippe Coutinho e Carlos Cuesta completaram o placar.
Coletiva de Fernando Diniz
Após a partida, o treinador comentou principalmente sobre o momento de Rayan e adotou um discurso cauteloso sobre o futuro do jogador. O treinador afirmou que não considera este o momento adequado para uma saída ao futebol europeu.
“Eu via um potencial intenso no Rayan quando cheguei aqui. E acho que esse potencial está só no começo. Não acho que é o momento de ele sair para nenhum time por nenhum valor nesse momento. Falo desportivamente e pela ligação que tenho com ele”, disse o técnico.
O Cruz-Maltino retorna aos gramados no domingo (18), às 18h, diante do Nova Iguaçu, pela segunda rodada do Estadual.
