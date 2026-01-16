Ceará x XV de Jaú, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Equipes disputam vaga nesta edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Saiba mais detalhes!

Ceará e XV de Jaú se enfrentam nesta sexta-feira (16), às 20h45 (horário de Brasília), em Jaú, pela terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quem passar encontra Grêmio ou América-RN nas oitavas de final da Copinha.

A Voz do Esporte entra em cena, ao vivo, às 20h. Filipe Sousa narra, com o suporte de Cleyton Santos nos comentários e Ian Gali nas reportagens.