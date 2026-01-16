Bruninho Samudio rebate Bruno sobre encontro frustrado e anuncia cobrança judicial

Goleiro do Botafogo e da Seleção aponta "sacanagem" do ex-jogador em combinado e o acusa de jogar a responsabilidade à família materna / Crédito: Jogada 10

Bruninho Samudio rebateu publicamente a versão apresentada por Bruno Fernandes sobre o cancelamento do encontro marcado entre pai e filho. De acordo com o jovem, o ex-goleiro tentou atribuir à família materna a responsabilidade pela reunião e declarou que, agora, pretende mudar de postura para cobrar judicialmente seus direitos. O jovem rebateu a versão sobre o agendamento do encontro, que, segundo Bruninho, partiram do pai e se estendiam há cerca de três anos. Segundo o jogador, Bruno Fernandes insistia por um oportunidade para apresentar sua versão sobre o passado.

Após conversar com a família, o jovem concordou em se encontrar com o ex-goleiro a fim de encerrar a narrativa de que nunca teria dado espaço ao diálogo. A reunião então foi combinada, com local e horário definidos, mas não aconteceu. “Ele vinha, [há] anos e anos, me procurando para pedir uma oportunidade de falar o que realmente aconteceu. Decidi, eu e o pessoal da minha família, fazer uma reunião e escutar o lado dele. A gente marcou uma reunião. Ele que procurou [nós] aqui no hotel…”, relatou com exclusividade ao Balanço Geral. Bruninho se irrita com postura O atleta afirmou que o ex-goleiro não compareceu, deu poucas explicações e, depois, passou a dizer que a iniciativa da reunião teria partido da família de Eliza. “Ele não compareceu, deu pouca satisfação no dia e depois quis falar que a gente que caçou ele. Nada a ver. Ele que me procurou, está há mais de três anos mandando um monte de mensagem. E quando eu decido escutar ele, ele não vem. Ele dá para trás, sem dar notícias, e ainda vaza áudio dizendo que a gente que estava [o] procurando”, disse.