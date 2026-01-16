Botafogo x Itaquaquecetuba, pelas oitavas da Copinha: onde assistir

Botafogo x Itaquaquecetuba, pelas oitavas da Copinha: onde assistirGlorioso chega às oitavas de final da Copa São Paulo com 100% de aproveitamento e apenas um gol sofrido
Botafogo e Itaquaquecetuba se enfrentam neste sábado (17), às 16h (horário de Brasília), em Taubaté, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quem vencer passa às quartas e encontra o Bragantino ou São Paulo.
Onde assistir
Record (TV aberta) e CazéTV (YouTube) transmitem o embate
Como chega o Botafogo
O Botafogo teve que trocar o chip do sub-20 para o sub-17 na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Afinal, a garotada precisou ir para o Rio de Janeiro defender a Estrela Solitária no Campeonato Carioca. Com os suplentes e a maioria dos jogadores de uma categoria ainda inferior na faixa etária (mas não na qualidade), o Glorioso superou a adversidade e meteu 4 a 1 no Juventude, na terceira fase.
Em busca do primeiro título da Copinha, o Glorioso chega ao prélio com 100% de aproveitamento nesta Copinha. Cinco jogos, cinco vitórias. Até agora, os meninos, portanto, gabaritaram. São 14 gols a favor e apenas um sofrido.
Comandado por Rodrigo Aragonez, o Botafogo deve formar com: Rhyan; Gabriel Felipe, Branco, França e Cruz; Novaes, Pereira e Matheusinho; Fortunato, Alves e Juninho.
Como chega o Itaquaquecetuba
O adversário do Mais Tradicional tem uma particularidade no banco de reservas. O técnico é Carlos Leiria, que assumiu a função de técnico de um Botafogo multicampeão assim que o bracarense Artur Jorge, seduzido pelo vil metal dos petrodólares, meteu o pé para o Qatar.
Com o treinador, aliás, o Alcinegro levou um banho do Flamengo na Supercopa do Brasil e fez uma campanha abaixo da média no Carioca. Por isso, Leiria não pode nem passar perto do Espaço Lonier, do Estádio Nilton Santos ou do palacete colonial de General Severiano. Ele é uma figura desprezada pelo botafoguismo, assim como o ex-jogador Lucio Flavio, o Passageiro da Agonia.
O Itaquaquecetuba deve formar com Max, João Paulino, Entringer, Paixão e João Carlos; Alves, Lima, Araújo e Salomão; Nicolas e Newton.
