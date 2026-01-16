Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo x Itaquaquecetuba, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h45

Glorioso chega às oitavas de final da Copa São Paulo com 100% de aproveitamento e apenas um gol sofrido
Botafogo e Itaquaquecetuba se enfrentam neste sábado (17), às 16h (horário de Brasília), em Taubaté, pelas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quem vencer passa às quartas e encontra o Bragantino ou São Paulo.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha o prélio, ao vivo, a partir de 15h45. Christian Rafael narra. O versátil João Miguel Lotufo comenta. Gabo Ferreira assegura as melhores reportagens.

