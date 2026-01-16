Boavista x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Boavista e Fluminense entram em campo neste sábado (17), às 18h30, em Bacaxá, pela segunda rodada da Taça Guanabara, fase inicial do Campeonato Carioca. O Verdão de Saquarema ocupa a quinta posição do Grupo B, enquanto o Tricolor, que ainda seguirá com time alternativo, está na segunda colocação no Grupo A.

Como chega o Boavista

Na primeira rodada do Campeonato Carioca, o Boavista perdeu para o Volta Redonda por 1 a 0, no Raulino de Oliveira, fora de casa. A equipe de Saquarema tenta se recuperar para não se complicar nas próximas partidas. Afinal, qualquer deslize pode resultar em eliminação para próxima fase.

Para o duelo, o técnico Gilson Kleina pode realizar algumas mudanças em relação ao time titular que enfrentou o Volta Redonda. O lateral-direito Cesinha e o atacante Lucas Silva são algumas opções. No entanto, o treinador tende a manter a equipe base para não perder tanto entrosamento.

Como chega o Fluminense

Do outro lado, o Fluminense procura manter o 100% de aproveitamento na competição. Na estreia da temporada com time recheado de jovens e jogadores pouco acionados em 2025, o Flu venceu o Madureira por 2 a 1, no Luso-Brasileiro. Com isso, uma nova vitória pode tranquilizar a equipe tricolor para os próximos duelos. Diferente de 2025, o grupo tenta deixar a situação mais confortável para o elenco principal, que deve estrear no ano após a terceira rodada, justamente em clássico contra o Flamengo.

O Tricolor das Laranjeiras, aliás, inda não terá Luis Zubeldía no banco. Enquanto o técnico se recupera de cirurgia no coração, o auxiliar Maxi Cuberas vai manter a equipe alternativa. No entanto, haverá mudança na escalação. Santi Moreno reclamou de dores após jogo contra o Madureira e deve iniciar no banco. Assim, Matheus Reis deve ser titular neste sábado.