Bizarro! Trump pode usar a Copa do Mundo para anunciar suposta existência de ETs

Bizarro! Trump pode usar a Copa do Mundo para anunciar suposta existência de ETsCineasta inglês Mark Christopher Lee garante que presidente dos EUA fará pronunciamento em julho, em meio à atenção global do Mundial
Autor Jogada 10 Tipo Notícia
Às vésperas da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos EUA, Canadá e México, o presidente americano Donald Trump poderia aproveitar a visibilidade do evento para fazer um anúncio histórico sobre a existência de vida extraterrestre. A afirmação é do cineasta britânico Mark Christopher Lee, que diz ter recebido informações de fontes ligadas ao governo americano.
Segundo Lee, Trump já preparou um discurso para 8 de julho de 2026, data que coincide com o período da Copa do Mundo. E também com o 79º aniversário do caso Roswell, ocorrido em 1947, no Novo México, quando o Exército dos EUA anunciou a recuperação de um suposto “disco voador” e depois voltou atrás.
De acordo com o cineasta, o presidente usaria o momento de atenção global proporcionado pela Copa do Mundo para confirmar publicamente a existência de extraterrestres, de OVNIs e até a possibilidade de um primeiro contato. “O discurso está pronto. Não é especulação”, afirmou Lee em entrevista ao tabloide britânico Daily Star.
O caso Roswell é considerado um dos episódios mais emblemáticos da ufologia. Na época, autoridades militares afirmaram inicialmente ter recuperado um objeto voador não identificado. Mas recuaram e disseram se tratar de um balão de monitoramento de testes nucleares soviéticos. Desde então, denúncias e teorias apontam para um suposto acobertamento envolvendo tecnologia alienígena — algo que o Pentágono nega oficialmente até hoje.
Para Lee, inclusive,a escolha da data e do contexto esportivo não seria aleatória. Com bilhões de pessoas acompanhando a Copa do Mundo, o anúncio ganharia repercussão imediata. “As décadas de negação acabariam diante do mundo inteiro”, afirmou.
A especulação ganhou ainda mais força com apostas registradas na plataforma Polymarket, especializada em previsões sobre eventos globais. Segundo dados divulgados pelo site, a probabilidade de Trump liberar documentos secretos sobre vida extraterrestre teria saltado de 6% para 98% em dezembro, com apostas que ultrapassam 5 milhões de libras.
Apesar disso, a Casa Branca, as Forças Armadas, a Nasa e agências de inteligência negam qualquer evidência de contato humano com extraterrestres ou de recuperação de naves alienígenas.
