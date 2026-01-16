Bizarro! Trump pode usar a Copa do Mundo para anunciar suposta existência de ETs

Segundo Lee, Trump já preparou um discurso para 8 de julho de 2026, data que coincide com o período da Copa do Mundo. E também com o 79º aniversário do caso Roswell, ocorrido em 1947, no Novo México, quando o Exército dos EUA anunciou a recuperação de um suposto “disco voador” e depois voltou atrás.

De acordo com o cineasta, o presidente usaria o momento de atenção global proporcionado pela Copa do Mundo para confirmar publicamente a existência de extraterrestres, de OVNIs e até a possibilidade de um primeiro contato. “O discurso está pronto. Não é especulação”, afirmou Lee em entrevista ao tabloide britânico Daily Star.

Testes nucleares da extinta União Soviética O caso Roswell é considerado um dos episódios mais emblemáticos da ufologia. Na época, autoridades militares afirmaram inicialmente ter recuperado um objeto voador não identificado. Mas recuaram e disseram se tratar de um balão de monitoramento de testes nucleares soviéticos. Desde então, denúncias e teorias apontam para um suposto acobertamento envolvendo tecnologia alienígena — algo que o Pentágono nega oficialmente até hoje. Para Lee, inclusive,a escolha da data e do contexto esportivo não seria aleatória. Com bilhões de pessoas acompanhando a Copa do Mundo, o anúncio ganharia repercussão imediata. “As décadas de negação acabariam diante do mundo inteiro”, afirmou.