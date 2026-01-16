Bellão não contém a alegria: “Melhor dia da minha vida”

Treinador do sub-20 deixa a Copinha e estreia no Campeonato Carioca em grande estilo / Crédito: Jogada 10

Rodrigo Bellão é um cara emotivo. Técnico sub-20 do Botafogo e responsável por comandar a equipe nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, ele teve uma dupla alegria nesta quinta-feira (15). Do banco de reservas do Estádio Luso-Brasileiro, viu os meninos alvinegros vencerem a Portuguesa-RJ por 2 a 0, pela rodada 1 do Estadual, enquanto o elenco principal finaliza a pré-temporada com o argentino Martín Anselmi. Depois, adiantou o sentimento de como seria se o Glorioso, com o sub-17, se classificasse na Copa São Paulo. Ele foi “obrigado” a dar uma pausa para atender à demanda do calendário de 2026. “O melhor dia da minha vida”, definiu o sorridente treinador.

O desejo de Bellão foi concretizado. Em Taubaté, o time alvinegro goleou o Juventude por 4 a 1 e passou para as oitavas de final, dando prosseguimento ao trabalho do treinador do sub-20. Uma façanha, de fato, histórica do Mais Tradicional. Copinha, Anselmi e Estadual do Botafogo Em seguida, o técnico do Botafogo comentou sobre os planos para o futuro e como foi a pegar a missão de estrear, enfim, pelo profissional, após 18 anos de carreira no esporte bretão. Bellão admite que precisa conversar com o técnico Martín Anselmi. Os dois ainda não se encontraram no Espaço Lonier. “Estava na Copinha. Então, desde a chegada dele eu não estava mais presente no CT. Não participei diretamente com ele. Mas nós temos um coordenador, Joel Carli. Temos uma diretoria que fez esse ano de ligação e fomos trocando o tempo todo, juntamente comigo e com o coordenador da base, do sub-20, o Willian”, pontuou Bellão. Por fim, o treinador alvinegro se colocou à disposição da equipe principal sobre como dividir o Carioca com a Copa São Paulo.