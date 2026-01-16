Atlético terá time titular pela primeira vez em 2026

Atlético terá time titular pela primeira vez em 2026Primeiro reforço do Galo, Renan Lodi iniciará como titular, enquanto Hulk ainda segue como dúvida; veja escalação contra Tombense
O Atlético terá mudanças para o duelo contra o Tombense neste domingo (18), na Arena MRV, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O técnico Jorge Sampaoli, que utilizou jovens e atletas com menos minutagem nas rodadas iniciais, já optou por escalar os jogadores principais pela primeira vez na temporada. Eles, afinal, estavam em fase de pré-temporada na Cidade do Galo.
O principal reforço da temporada, Renan Lodi, iniciará como titular. Ele chegou ao Galo para substituir Guilherme Arana, que agora veste as cores do Fluminense. O atleta assinou um acordo de cinco anos e foi o primeiro reforço da temporada de 2026.
A única dúvida é a se o atacante Hulk estará presente entre os relacionados. Desde o fim da temporada passada, a permanência do ídolo vem sendo discutida no Atlético. O clube chegou a abrir negociações com o Fluminense, mas foram encerradas. O presidente tricolor cravou a desistência pelo jogador.
Assim, o Atlético vai para o jogo com: Everson; Natanael, Vitor Hugo, Junior Alonso e Renan Lodi; Alan Franco, Alexsander, Gustavo Scarpa e Bernard; Dudu e Rony.
Com dois pontos conquistados, em seis possível, o Atlético inicia a rodada na terceira colocação do Grupo A. A URT, com quatro, é a líder. Logo atrás, com três, vem o Democrata, de Governador Valadares, com um a menos. Com a mesma pontuação do Galo, o Uberlândia aparece na lanterna.