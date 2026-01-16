Atlético terá time titular pela primeira vez em 2026

Primeiro reforço do Galo, Renan Lodi iniciará como titular, enquanto Hulk ainda segue como dúvida; veja escalação contra Tombense / Crédito: Jogada 10

O Atlético terá mudanças para o duelo contra o Tombense neste domingo (18), na Arena MRV, pela terceira rodada do Campeonato Mineiro. O técnico Jorge Sampaoli, que utilizou jovens e atletas com menos minutagem nas rodadas iniciais, já optou por escalar os jogadores principais pela primeira vez na temporada. Eles, afinal, estavam em fase de pré-temporada na Cidade do Galo. O principal reforço da temporada, Renan Lodi, iniciará como titular. Ele chegou ao Galo para substituir Guilherme Arana, que agora veste as cores do Fluminense. O atleta assinou um acordo de cinco anos e foi o primeiro reforço da temporada de 2026.