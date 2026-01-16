Athletico x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

Athletico x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragemPrimeiro clássico do ano marca a estreia no time principal do Furacão e o Coxa tentando embalar no Paranaense
Juntos na primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2026, Athletico e Coritiba realizam o primeiro clássico Athletiba do ano neste sábado (17). A partida acontece na Arena da Baixada, às 16h, válida pela quarta rodada do Campeonato Paranaense.
O Rubro-Negro vai para a sua segunda partida seguida dentro de casa. No momento, o Furacão ocupa a segunda colocação do Grupo A, com sete pontos. Já o Coxa, que venceu a primeira na última rodada, também é o vice-líder, mas do Grupo B, com quatro pontos.
Onde assistir
A partida terá transmissão pela Record, na TV aberta, para o estado do Paraná, e pelos canais GOAT, Rede Furacão e TV Coxa, no YouTube.
Como chega o Athletico
O Rubro-Negro vai para o clássico com novidade dentro de campo. Pela primeira vez no ano, o Furacão utilizará sua equipe principal, comandada pelo técnico Odair Hellmann. O treinador fica no aguardo para saber se contará com o goleiro Santos e o volante Portilla, que ainda não tiveram seus contratos publicados no BID. Já Viveros foi liberado para resolver problemas particulares na Colômbia e fica de fora da partida. Em relação aos aspirantes que atuaram nos últimos jogos, apenas Dudu e Renan Peixoto seguem no time.
Como chega o Coritiba
Embalado após a primeira vitória no estadual, o Coxa vai para o clássico em seu segundo compromisso com o time principal. A grande expectativa é para que Josué, que começou no banco no duelo contra o Maringá, inicie o clássico como titular. O treinador Fernando Seabra ainda não sabe se poderá contar com o atacante Breno Lopes, apresentado pelo clube nesta semana como o reforço mais caro da história alviverde.
ATHLETICO X CORITIBA
Campeonato Paranaense – 4ª rodada
Data e horário: 17/1/2026 (sábado), às 16h (de Brasília)
Local: Arena da Baixada, Curitiba (PR)
ATHLETICO: Mycael (Santos); Benavídez, Terán, Arthur Dias e Léo Derik; Felipinho, Dudu e Zapelli; Mendoza, Julimar e Renan Peixoto Técnico: Odair Hellmann.
CORITIBA: Pedro Morisco; Tinga, Maicon, Tiago Cóser e Bruno Melo; Willian Oliveira, Vini Paulista (Seba Gómez) e Jean Gabriel (Josué); Lucas Ronier, Lavega e Pedro Rocha. Técnico: Fernando Seabra.
Árbitro: Lucas Paulo Torezin
Assistentes: Bruno Boschilia e Rafael Trombeta