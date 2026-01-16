Arena das Dunas aciona Vasco na Justiça por amistoso cancelado

Administração alega pagamento de 70% da cota antes do jogo, enquanto Cruz-Maltino diz que organizadores descumpriram contrato / Crédito: Jogada 10

O amistoso entre Vasco e Montevideo Wanderers, do Uruguai, agora é tema na Justiça. Afinal, a Arena das Dunas, estádio em Natal para Copa do Mundo de 2024, fez uma cobrança de R$ 700 mil. O caso acontece por conta do amistoso internacional, em 5 de julho do ano passado. Porém, o jogo não acontceu. De acordo com a administração do estádio, o clube carioca se recusou a devolver os valores. A informação inicial foi da ESPN. O Vasco garantiu que iria receber R$ 1 milhão pelo jogo, mas houve adiatamento de 70% do valor. Porém, o clube uruguaio cancelou a partida na véspera da viagem, comunicando que uma alteração no horário de embarque do voo da delegação atrapalhou os planos. Assim, o Montevideo Wanderers decidiu não seguir viagem até Natal.

A administração afirmou que não teve ingerência sobre a atitude do clube uruguaio. Além disso, a Arena disse que pediu ao Vasco pela devolução dos R$ 700 mil, mas ainda informou que o clube carioca passou a cobrar o saldo residual de R$ 300 mil.

Do outro lado, o Vasco alegou “descumprimento contratual” para cancelar o amistoso, que seria pela Vitória Cup, torneio amistoso que aproveitou a pausa no calendário, durante o Mundial de Clubes. Nota da Arena das Dunas A Arena das Dunas informa que ajuizou ação visando resguardar seus interesses e a boa governança contratual, diante da necessidade de reaver valores antecipados para a realização de amistoso. No entendimento da Arena, deixou de ocorrer por descumprimento do Vasco. A Arena reafirma que cumpriu as obrigações e regras contratuais pactuadas, tendo sido surpreendida com o não acontecimento do jogo, motivo pelo qual busca, pela via judicial, a recomposição do equilíbrio e a proteção do seu patrimônio e de suas atividades.

Arena das Dunas Concessão e Eventos S.A. Nota do Vasco O Vasco esclarece que foi convidado pela Arena das Dunas e pela Liga Universitária Brasil para participar de uma partida amistosa vinculada à denominada Vitória Cup. Entretanto, os organizadores deixaram de cumprir obrigações contratuais essenciais para a realização do evento. Entre elas a de assegurar a presença do adversário na data previamente acordada, o que inviabilizou a realização da partida.