Após vitória sobre o México, Kelvin projeta final histórica da Kings League Nations

“O nível está muito alto da liga, a gente viu aí grandes times ganhando de times talvez considerados favoritos. Então acho que a gente estava com a cabeça boa, sabia que qualquer um podia vir do lado de lá. O que importava mesmo era fazer a nossa parte”, afirmou.

A Seleção Brasileira garantiu vaga na grande final da Kings League Nations ao vencer o México por 8 a 3, nesta quinta-feira (15/1), na Trident Arena. Após a classificação, o atacante Kelvin Oliveira falou sobre o momento vivido pela equipe, destacou o alto nível da competição e revelou como a derrota da Espanha para o Chile serviu de alerta para manter o foco total na semifinal.

O atacante ressaltou que a eliminação da Espanha não mudou o sentimento do grupo, mas aumentou ainda mais a atenção para o próprio desempenho.

“É muito feliz, mesmo com a Espanha perdendo, a gente sabia que a gente tinha que ganhar de qualquer forma. Isso não deixou a gente mais feliz ou mais triste, e sim mais concentrado ainda para trabalhar e fazer a nossa parte”, disse. Para Kelvin, o momento da equipe é positivo. “O importante é isso, ganhamos, o time está uma crescente muito legal, os meninos estão pegando confiança cada vez mais, isso que importa”, completou.

Allianz Parque lotado na final da Kings League Nations

Kelvin Oliveira também comentou sobre a expectativa de atuar em um Allianz Parque lotado na decisão, marcada para este sábado (17/1), às 18h. O atacante revelou que o tema foi abordado ainda antes do confronto contra o México, durante a preleção.

“Eu falei na preleção antes do jogo. Eu falei que a gente está a poucos minutos de consagrar a nossa vaga pra ter um estádio cheio de pessoas, no máximo, sei lá, 10, 15 pessoas torcendo contra. O resto seria tudo a favor’. Isso vai ser uma coisa que a gente nunca mais pode ter. A gente pode ter a oportunidade única na nossa vida. Uma coisa não pode acontecer nunca mais. Então, a gente não podia deixar passar, a gente não podia chegar no hotel hoje com uma sensação de arrependimento ou a sensação de ter faltado alguma coisa dentro de campo. E deu pra ver que o time veio muito ligado, muito focado. Conseguiu controlar aí boa parte da partida e levar o jogo bem.”, finalizou..