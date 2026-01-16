“Não é soberba, é confiança”, diz Dudu após vaga do Brasil na final da Kings League

“A gente estava muito concentrado no nosso jogo. A gente sabia que ia ser um jogo difícil ali com o México, mas assim, como eu falei, quando os caras jogam nesse nível, é muito difícil ser batido. É parabenizar todos eles pela entrega, pela intensidade que desde o jogo contra o Catar e contra o Peru, a gente vem numa crescente muito grande. E é merecida essa vaga pra final”, disse Dudu.

A Seleção Brasileira garantiu vaga na final da Kings League Nations ao vencer o México na semifinal e agora se prepara para disputar o título no próximo sábado (17/1), às 18h, no Allianz Parque, diante do Chile. Em busca do bicampeonato, o técnico Dudu Oliveira destacou a maturidade da equipe, o crescimento ao longo da competição e a confiança no trabalho desenvolvido desde o início do torneio.

O treinador aproveitou para rebater qualquer interpretação de soberba sobre suas declarações anteriores, quando havia projetado a presença do Brasil na decisão.

“Como eu já tinha falado, quando eu vim aqui falar com vocês quando a gente, eu falei que a gente ia chegar na final. Então, não era soberba, não era falta de humildade, é muita confiança no meu trabalho e no trabalho de todos os jogadores. Sinceramente, eu não vejo nada de internet, não vejo esporte, não vejo comentários. Eu tento me blindar o máximo possível. Lógico que chegam algumas coisas, a gente fica sabendo, mas eu mesmo tento me blindar em relação a isso”, explicou.

Dudu quer ver Allianz lotado para final da Kings League

Por fim, Dudu falou sobre a expectativa de disputar uma final no Allianz Parque, agora com o apoio majoritário da torcida brasileira. O cenário, segundo o técnico, será diferente desta vez.

“Vivemos essa experiência na Itália, com 40 mil pessoas, mas eram a maioria italianos, então mesmo assim foi muito emocionante. E assim, quando eu tive a experiência do Allianz na final da Kings League Brasil, a torcida estava contra. Mas agora vai ser a torcida para a mesma coisa. A gente vai viver esse momento, vai ser emocionante. E se Deus quiser dar alegria para quem estiver no estádio”, concluiu.