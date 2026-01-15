West Ham aceita negociar Paquetá, mas faz exigência ao Flamengo

O Flamengo está cada vez mais perto de realizar o sonho de repatriar Lucas Paquetá. Afinal, o West Ham aceitou negociar o meio-campista, mas propôs uma exigência: liberá-lo somente em junho, quando acaba a temporada europeia. O clube londrino luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês e conta com o jogador para permanecer na elite inglesa, de acordo com o “ge”.

Nos últimos dias, o Flamengo acertou os termos contratuais com Lucas Paquetá. Agora, o Rubro-Negro busca chegar a um acordo com o West Ham, que é a parte mais difícil do negócio. O clube inglês pede 60 milhões de euros (R$ 376 milhões) pelo meio-campista, mas os cariocas pretendem oferecer até 40 milhões de euros (R$ 250 milhões). O desejo do jogador também é um trunfo.