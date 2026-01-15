West Ham aceita negociar Paquetá, mas faz exigência ao Flamengo

West Ham aceita negociar Paquetá, mas faz exigência ao FlamengoClube inglês deseja manter o jogador até junho por causa da luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês
O Flamengo está cada vez mais perto de realizar o sonho de repatriar Lucas Paquetá. Afinal, o West Ham aceitou negociar o meio-campista, mas propôs uma exigência: liberá-lo somente em junho, quando acaba a temporada europeia. O clube londrino luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês e conta com o jogador para permanecer na elite inglesa, de acordo com o “ge”.
Nos últimos dias, o Flamengo acertou os termos contratuais com Lucas Paquetá. Agora, o Rubro-Negro busca chegar a um acordo com o West Ham, que é a parte mais difícil do negócio. O clube inglês pede 60 milhões de euros (R$ 376 milhões) pelo meio-campista, mas os cariocas pretendem oferecer até 40 milhões de euros (R$ 250 milhões). O desejo do jogador também é um trunfo.
Lucas Paquetá faltou o treino do West Ham na segunda (12) e terça-feira (13). Na última quarta (14), o jogador se reuniu com o técnico português Nuno Espírito Santo para comunicar que deseja retornar ao Flamengo. Dessa forma, ele buscou uma ajuda do treinador pela liberação. Há otimismo pelo lado do Flamengo por um acordo.
Revelado no Flamengo, Lucas Paquetá foi negociado com o Milan, da Itália, em 2018. Após duas temporadas sem destaque no futebol italiano, foi para o Lyon, da França, onde evoluiu e chamou a atenção do futebol inglês. Em 2022, o West Ham contratou o jogador por 61,6 milhões de euros (R$ 309 milhões). Desde então, defende o clube londrino e se consolidou na Europa.
