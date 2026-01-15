Vasco x Maricá, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Com um time alternativo, o Cruz-Maltino estreia no Carioca contra o Tsunami, em São Januário, iniciando a temporada 2026

Nesta quinta-feira (15), o Vasco estreia no Campeonato Carioca, iniciando, assim, a temporada de 2026. O adversário será o Maricá e a partida vai ser disputada em São Januário, às 21h30 (de Brasília). No ano passado, as equipes se enfrentaram pela primeira e única vez. O Cruz-Maltino levou a melhor e venceu por 1 a 0, com gol de Paulo Henrique.

A Voz do Esporte está atenta a todos estes detalhes e transmite a peleja, ao vivo, a partir de 20h. Já no ritmo intenso da temporada, Eduardo Rizzati assume a bronca na narração. O astuto Diogo Martin comenta o embate. A reportagem do duelo fica, enfim, nas mãos do craque Júnior Azevedo.