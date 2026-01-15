Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco mantém otimismo por acerto com Brenner

Cruz-Maltino fez nova oferta e aguarda concluir negociação até o fim de semana
O Vasco está perto de acertar mais uma contratação para 2026. Afinal, o Cruz-Maltino apresentou uma nova proposta para contratar o atacante Brenner, da Udinese, da Itália, e está confiante no acerto, de acordo com a jornalista Raisa Simplicio. O Gigante da Colina vive a expectativa pelo acerto até o fim de semana.

Brenner, de 25 anos, pertence a Udinese, da Itália. Contudo, o atacante estava emprestado ao Cincinnati, dos Estados Unidos. Em 2025, disputou dez jogos, marcou seis gols e deu uma assistência. O clube italiano pede 6 milhões de euros (R$ 37,5 milhões), mas o Cruz-Maltino tenta reduzir o valor para fechar a contratação.

Há otimismo. A vontade do jogador, aliás, é um trunfo do Vasco. A contratação é um pedido do técnico Fernando Diniz. que trabalhou com o atacante no Fluminense e no São Paulo. Brenner, inclusive, viveu o melhor momento da sua carreira sob o comando do treinador, em 2020. Diniz teve papel importante para mudá-lo de ideia sobre abandonar o futebol.

Revelado no São Paulo, Brenner teve passagem pelo Fluminense em 2019. No ano seguinte, retornou para o clube paulista, onde se destacou e foi negociado com o Cincinnati, dos Estados Unidos. Por lá, se destacou e chamou a atenção da Udinese, da Itália, mas não se firmou e foi emprestado para o clube americano.

