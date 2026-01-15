Vasco lança primeiro uniforme em parceria com a Nike

“Essa camisa representa muito mais do que um uniforme. Ela traduz a essência do Vasco: um clube que sempre teve coragem para enfrentar desafios, romper barreiras e escrever a própria história. Estar ao lado da Nike, a maior marca esportiva do mundo, reforça o tamanho do Vasco e a ambição de ocupar um espaço condizente com sua história”, disse o presidente Pedrinho.

O Vasco lançou nesta quinta-feira (15) a primeira coleção de uniformes em parceria com a Nike. A nova linha celebra a coragem como força que move decisões, rompe padrões e muda trajetórias. A estreia da camisa principal, portanto, será nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), contra o Maricá, pela primeira rodada da Taça Guanabara.

A inspiração da campanha das novas camisas é uma metáfora direta do espírito que moldou o Clube: um time que fez história justamente ao recusar aceitar o que já existia. Foi assim nos “Camisas Negras” e na “virada histórica”. E é assim que vai continuar sendo. Dessa forma, a nova camisa 1, na versão “torcedor”, já está disponível nas lojas da Nike, do Vasco e Centauro.

O design combina tradição e inovação, trazendo uma estética que simboliza movimento e identidade. Na camisa principal, o tradicional preto predomina por toda a peça, com a icônica faixa diagonal branca reinterpretada por meio de grafismos inspirados no movimento da água — ondas, fluxo e travessias — remetendo diretamente às origens náuticas do clube e ao espírito de navegação do Vasco.

Além disso, o uniforme traz as coordenadas geográficas de São Januário. Gola careca e acabamentos seguem uma construção moderna, enquanto o calção branco e os meiões pretos completam o uniforme principal. Já o segundo uniforme preserva a elegância da camisa branca clássica do Vasco e aplica a mesma faixa diagonal com grafismos que evocam o mar e a jornada vascaína. A peça traz gola careca preta e mangas na mesma cor, criando um contraste.

Onde comprar as novas camisas do Vasco

A nova camisa 1, na versão “torcedor”, já está disponível nas lojas da Nike, Vasco e Centauro. Já a camisa 2, por sua vez, chega ao mercado em março, quando também está prevista a versão “jogador” dos dois modelos. Dessa forma, a coleção completa, incluindo camisa de aquecimento, treino e linha casual, será lançada em breve.